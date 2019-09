Vittorio Grigolo allo scoperto: le prime parole del tenore che solo qualche mese fa è stato protagonista di Amici dopo le accuse di molestie sessuali. Lui parla così.

Vittorio Grigolo allo scoperto:la notizia che ha cominciato a rimbalzare un paio di giorni fa ha colto tutti di sorpresa. E il clamore mediatico è notevole. Perché il tenore italiano è diventato popolarissimo dopo la sua partecipazione ad ‘Amici 18‘. Ma neol suo ambiente lo era già, ricercato dai migliori teatri del mondo. Proprio nella sua ultima tournée in Giappone è successo qualcosa di strano e lui adesso si deve difendere. Ma lasciata passare la bufera delle prime ore, adesso sul suo profilo Instagram ha voluto parlare per la prima volta. E le sue parole fanno sperare in una conclusione positiva della vicenda.

Potrebbe interessarti anche:

Vittorio Grigolo allo scoperto: le prime parole per difendersi

Vittorio Grigolo su Instagram nelle ultime ore ha affrontato per la prima volta il tema delle accuse di molestie che hanno portato alla sua sospensione dalla Royal Opera House. Il tenore italiano ha scelto i social per arrivare prima ai suoi fans: “Cari amici, innanzitutto ringrazio dal cuore tutti i fan e gli amici che mi sono vicini con tanti messaggi, dimostrazioni di affetto e supporto”. E poi l’affondo: “Io sono sereno, con il mio team stiamo collaborando con Royal Opera House dando la nostra completa disponibilità per tutti i chiarimenti del caso”. In queste ore però è anche emerso cosa sarebbe successo. Dopo una replica del ‘Faust’, tutto il cast stava uscendo sul palco per ricevere gli applausi. Grigolo avrebbe toccato la pancia di una ballerina che interpretava una donna incinta. Finta, ovviamente, e lui avrebbe solo voluto scherzare. Ma la ragazza non ha gradito e così ha chiamato altri colleghi. Una lunga discussione, ppoi il provvedimento di sospensione in attesa di chiarire.

In ogni caso l’attività di Vittorio grigolo va avanti. Dal 1° ottobre infatti sarà impegnato al Teatro alla Scala di Milano nell’opera ‘L’elisir d’amore’. Sostituirà René Barbera e già in questi giorni sta provando sul palco, lontano dal clamore. Vittorio era arroivato ad Amici, come aveva spiegato Maria De Filippi, per sdoganare la lirica e la vittoria di Alberto Urso non è stata un caso. Cosa succedrà adesso?

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e sui VIP clicca qui