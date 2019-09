Aida Yespica, l’abito super scollato fa impazzire i fan: il gesto ‘piccante’ della venezuelana stuzzica la fantasia, il video su Instagram diventa bollente.

Aida Yespica è senza dubbio una delle donne più sexy del panorama televisivo italiano. Le sue forme da urlo e la sua bellezza esplosiva incantano Instagram, dove lei non disdegna di pubblicare le sue foto ‘hot’. Tornata alla ribalta con la partecipazione al Grande Fratello Vip, dopo un periodo in cui è stata un po’ lontana dai riflettori, Aida è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove condivide alcuni momenti del suo lavoro di modella o della sua vita privata. Nelle ultime storie pubblicate sul suo profilo, la Yespica è a Parigi per un evento: il suo abito è super scollato e il gesto ‘piccante’ che fa nel video rende la situazione ‘bollente’: ecco le immagini.

Aida Yespica, abito super scollato: gesto ‘piccante’ e il video diventa ‘hot’

Aida Yespica ama scherzare e provocare i fa, stuzzicandoli con la sua innata sensualità. Il profilo Instagram della venezuelana, infatti, è pieno di sue foto in versione molto sexy, che mettono in mosta le sue forme. Le ultime storie condivise dalla Yespica non hanno deluso le aspettative. La showgirl è a Parigi per un evento a teatro e indossa un abito davvero molto corto e dalla scollatura particolarmente profonda. Il vestito è nero e ha un velo su tutta la scollatura, con sopra dei pois. Ma il velo non nasconde il decolleté esplosivo di Aida, il suo seno è incontenibile e questo dalle immagini si vede chiaramente. Ma nonè tutto.

La Yespica infatti, durante il video, manda baci ai suoi fan e va un gesto ‘piccante’, tirando fuori la lingua. Una semplice linguaccia, per dirla tutta, che fatta da lei però assume dei contorni di sensualità, e stuzzica inevitabilmente la fantasia dei suoi numerosissimi fan.

