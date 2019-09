Amici Celebrities, è cominciata la seconda puntata: i Blu si aggiudicano la prima manche della serata, ecco chi è stato eliminato tra gli avversari.

Amici Celebrities è giunto alla seconda puntata. Continuano i colpi di scena, le liti e le sorprese tra i concorrenti del talent dedicato ai personaggi del mondo dello spettacolo. Dopo il grande successo della prima puntata, anche la seconda serata è cominciata col botto, con un battibecco in studio tra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia. Alla fine della prima manche, sono stati i Blu a trionfare e determinare l’eliminazione di uno degli avversari: ecco chi è stato il primo eliminato della serata.

Amici Celebrities, chi è il primo eliminato della seconda puntata

Amici Celebrities sta avendo un successo incredibile. La seconda puntata dello show condotto da Maria De Filippi sta continuando tra esibizioni, commenti e qualche piccola lite, che è inevitabile visto il clima di sfida. Al termine della prima manche i Blu sono usciti vittoriosi e hanno scelto i tre concorrenti della squadra avversaria che secondo loro meritavano l’eliminazione. I ‘prescelti’ sono PAmela Camassa, Filippo Bisciglia e Massimiliano Varrese, ma gli altri componenti della squadra salvano Pamela, lasciando i due uomini in sfida. Tra Filippo e Massimiliano è quest’ultimo a risultare il meno votato. L’attore, però, tra le lacrime dice di voler continuare a rimanere in gioco e prova a sfidare in extremis l’attrice Cristina Donadio.

Lei canta, lui balla, e al termine dell’ultima sfida, è l’attrice di Gomorra a soccombere e a dover abbandonare il programma. Palpabile la delusione e il dispiacere della squadra bianca per la ‘perdita’ di Cristina, che evidentemente era considerata molto forte dai suoi compagni. Altrettanta è però la gioia per Massimiliano, che può continuare a vivere questo ‘sogno’. Sorrisi e ringraziamenti da parte di Cristina Donadio, che saluta la De Filippi e la ringrazia per questa opportunità unica.

