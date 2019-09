Atletico Madrid Real Madrid diretta streaming gratis in TV – No Rojadirecta: il calcio d’inizio è sabato 28 settembre alle 21:00

Sabato 28 settembre alle ore 21:00 andrà in onda il derby di Madrid in casa dell’Atletico.

Il Real Madrid è primo in classifica con 14 punti, l’Atletico secondo con 13 punti: la vittoria vale la vetta della classifica della Liga spagnola.

Lo spettacolare Wanda Metropolitano farà da cornice a questo attesissimo evento che vede il Real Madrid al comando della classifica dopo aver vinto 2-0 contro l’Osasuna nel turno infrasettimanale.

Anche all’Atletico Madrid ha vinto 0-2 a Maiorca.

La formazione di Diego Simeone è nello stesso girone di Champions League della Juventus. L’attenzione ovviamente è tutta per il derby di questa sera. Si preannuncia infatti una partita spettacolare e ricca di tensione. Le due squadre si sono già affrontate quest’estate nell’International Championship Cup e l’Atletico Madrid vinse per 7-3.

Leggi anche: Campionato di Calcio 2019: come vedere tutte le partite in tv e in streaming

Atletico Madrid Real Madrid in diretta streaming gratis in TV – No Rojadirecta

La partita in questione potrà essere seguita solo ed esclusivamente sulla piattaforma streaming di DAZN, che potrai scaricare in maniera del tutto gratuita sia su smartphone che su tablet, senza ovviamente dimenticare le smart TV.

L’appuntamento è alle ore 21:00 del 28 settembre ed attenzione anche al post partita, con tanti contenuti esclusivi tutti da gustarsi.

La piattaforma DAZN è gratis per un mese intero. Dopo 30 giorni poi si potrà decidere se continuare ad usufruire del servizio. Un’occasione da sfruttare ad ogni costo solo su DAZN.

CLICCA QUI PER REGISTRARTI GRATIS E VEDERE IL PRIMO MESE GRATUITAMENTE SU DAZN!

Probabili formazioni

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trieppier, Savic, Gimenez, Lodi; Saul, Thomas, Koke, Lemar; Joao Felix, Diego Costa.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Nacho Fernandez; Kroos, Casemiro; James Rodriguez, Hazard, Bale; Benzema.

• Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della programmazione televisiva, con un riferimento particolare, oltre a quelli che sono i principali programmi, al mondo del calcio e alla nostra Serie A, allora CLICCA QUI!