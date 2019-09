Ignazio Moser ripreso di nascosto dalla fidanzata Cecilia Rodriguez mentre fa pipì: immagini da censura su Instagram.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una coppia davvero invidiabile. Innamorati e felici da quasi due anni, i due giovani cercano di passare tanto tempo insieme, condividendo vacanze, incredibili avventure e ovviamente momenti di intimità di coppia, che spesso finiscono anche sui social. Il rapporto tra Cecilia e Ignazio è pieno di passione, ma anche di grande complicità e voglia di ridere e scherzare insieme. Nelle ultime storie Instagram, la Rodriguez ha fatto un ‘brutto scherzo’ al suo fidanzato, riprendendolo di nascosto mentre fa pipì: ecco le immagini da censura finite sui social.

Cecilia Rodriguez becca Ignazio che fa la pipì: immagini da censura su Instagram

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser cercano di trascorrere insieme il più tempo possibile, nonostante i molti impegni lavorativi di entrambi. La sorella di Belen è molto ironica e spesso gioca col fidanzato anche sui social. Nelle ultime storie Instagram che ha pubblicato, Chechu gli ha fatto uno scherzo molto ‘cattivo’. Durante un viaggio in auto, Ignazio ha avuto la necessità di fermarsi per un ‘bisogno fisiologico’. Cecilia lo ha ripreso di nascosto mentre faceva pipì sul ciglio della strada. Le immagini sono davvero da censura, anche se di fatto non si vede nulla di ‘intimo’.

E’ la stessa Cecilia a definire le immagini da censura, mettendo una grossa ‘x’ rossa su Ignazio, chiaramente per prenderlo in giro. Fortunatamente nella story non si vede nulla di ‘troppo’, ma dalla posizione e dai movimenti di Moser si capisce chiaramente quello che sta succedendo. Come avrà reagito Ignazio quando ha scoperto che il suo momento ‘intimo’ è finito sul web? Non lo sappiamo con certezza, magari non sarà stato proprio contentissimo di essere ripreso in un momento tanto ‘privato’, ma è anche probabile che tutto si sia concluso con un grossa e divertita risata.

