Chiara Ferragni è un personaggio amatissimo dal pubblico. Aldilà del suo grandissimo successo nel mondo del lavoro, confermato dall’uscita del film sulla sua vita che ha sbancato al botteghino, l’influencer è anche molto amata e apprezzata per la sua semplicità, che la porta spesso a scherzare in maniera ironica anche su Instagram, come dimostrano alcuni siparietti con il marito Fedez, o con i suoi amici. Nelle ultime storie condivise sul suo profilo, la Ferragni ha scherzato con la sua voce, lasciando tutti senza parole: cosa ha fatto l’influncer? Il siparietto su Instagram è davvero imperdibile.

Chiara Ferragni, siparietto imperdibile su Instagram: cosa succede alla sua voce?

Chiara Ferragni in questi giorni se sente un po’ sola, perché pur essendo circondata dall’affetto e dalla presenza dei suoi familiari, è lontana dal suo adorato marito, il rapper Fedez, impegnato nelle riprese del reality ‘Celebrity Hunted‘, al quale partecipa anche Francesco Totti. Fortunatamente, però, Chiara è sempre molto impegnata con il lavoro, che negli ultmi giorni l’ha portata a Capri. Oltre ai suoi appuntamenti e impegni professionali, la Ferragni si è concessa anche qualche momento di relax e divertimento con i suoi collaboratori, in barca così come nella camera in cui alloggiava.

Proprio nella sua suite, Chiara ha fatto un gioco molto divertente, aspirando l’elio contenuto in alcuni palloncini con cui lo staff dell’hotel aveva addobbato la sua stanza. L’effetto, come sempre accade quando si aspira l’elio, è stato esilarante. La voce di Chiara si è completamente trasformata, e tutti sono rimasti senza parole per l’incredibile cambiamento. La sua voce è diventata simile quella di un cartone animato, e tutti i presenti sono scoppiati a ridere senza freni quando Chiara ha detto ‘Hi Guys’, frase che pronuncia molto spesso per salutare i followers, con il suo ‘nuovo’ tono di voce.

