Clarissa Marchese e Federico Gregucci, arriva l’annuncio che rende felici i fan: splendida notizia per la coppia, le loro parole su Instagram.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono conosciuti a Uomini e Donne. L’ex Miss Italia ha scelto il romano e da allora i due sono rimasti sempre insieme, fino al matrimonio avvenuto il 30 maggio scorso. La coppia vive da tempo a Miami, ma per il suo giorno più bello ha scelto la splendida Tenuta San Domenico a Capua, in provincia di Caserta. Nonostante qualche imprevisto, la festa per gli sposi è andata benissimo e la loro gioia era palpabile. Ora i due coniugi Gregucci hanno fatto un lieto annuncio su Instagram, emozionando tutti i loro fan: ecco la splendida notizia che riguarda la coppia.

Clarissa Marchese e Federico, ecco l’annuncio che tutti aspettavano

Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono sposati lo scorso 30 maggio, e da allora si sono spesso mostrati felici e innamorati. Oggi però è arrivata una splendida notizia, che ha fatto emozionare i fan della coppia. Clarissa ha pubblicato una foto di lei e suo marito, il quale è inginocchiato e le bacia dolcemente la pancia. Indovinate un po’ cosa hanno annunciato i due? Ebbene sì, avete capito bene, i Gregucci aspettano un bambino! La splendida notizia è arrivata su Instagram, e la foto mostra un pancicno già piuttosto rotondo di Clarissa. ‘Ora finalmente possiamo urlarlo al mondo’, ha scritto l’ex tronista. ‘Presto saremo in tre’, ha dichiarato invece Federico sul suo profilo, scegliendo la stessa foto della moglie per dare l’annuncio a tutti i loro followers.

‘L’amore crea amore’, dicono entrambi i futuri genitori, che sono al settimo cielo per questa meravigliosa novità. Non è ancora noto il sesso del nascituro, ma sicuramente ben presto ci saranno aggiornamenti sulla vicenda. Da parte nostra i migliori auguri ai futuri genitori!

