Cristina Marino è la compagna del bel Luca Argentero. Non stupisce quindi la curiosità nei suoi confronti. Sveliamo quindi quello che sappiamo su Cristina Marino, età, percorso lavorativo e social della ragazza.

Cristina Marino è la giovane e bella compagna dell’attore Luca Argentero. Cristina Marino è nata nel 1991 a Milano da genitori non lombardi, mamma pugliese e papà siciliano. Ha iniziato da piccola a far parte del mondo dello spettacolo girando alcuni spot pubblicitari e da giovanissima ha cominciato anche a lavorare come modella. Ha ottenuto nel 2009 il ruolo di Stefania in Amore 14, film tratto dall’omonimo libro di Federico Moccia, dove riveste il ruolo di una studentessa bella e facile. Nel 2013 è in Casa & Bottega e due anni dopo recita in Vacanze ai Caraibi, dove incontra Luca Argentero e i due si innamorano. Lui era ancora sposato con Myriam Catania, ma già in crisi, quindi ha subito dovuto smentire che fosse stata la sua relazione con Cristina a far finire il suo matrimonio.

Cristina Marino: differenza d’età e passioni comuni con Argentero

Con Luca Argentero la differenza di età di dieci anni non pesa, anzi. Cristina ha rivelato che questo permette a lei di poter donare a lui “un po’ di spensieratezza” e lei di poter usufruire della maggiore esperienza di lui. Inoltre lui è energico come lei, sa gestire l’iperattività di Cristina e come lei è uno sportivo, qualità fondamentale per la ragazza. La Marino gestisce un blog, che lei ama definire un diario aggiornato tutti i giorni, proprio su sport e benessere chiamato BefancyFit. Come la stragrande maggioranza delle persone delle spettacolo Cristina ha un profilo Instagram, cristina_marino, in cui posta anche foto in compagnia dell’attore. Proprio un primo piano dei due insieme e felici, ha permesso di notare ai fan un anello al dito di lei che fa supporre in un matrimonio tra loro tra non molto tempo, anche se per ora i due non si sono espressi sulla vicenda.

T.F.