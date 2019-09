Le estrazioni del Superenalotto, Lotto e 10eLotto in diretta dalle ore 20.00 di oggi, sabato 28 settembre 2019: ecco i numeri estratti da confrontare con la propria schedina

Tornano le estrazioni del Superenalotto, Lotto e 10eLotto nella serata di sabato, 28 settembre 2019 e noi di Sologossip.it ve le racconteremo come sempre in diretta a partire dalle 20.00 di questa sera. Partendo dal Lotto, passando per il Superenalotto e terminando con il 10eLotto che in genere ci mette sempre qualche minuto in più per essere pubblicato. Informiamo i nostri lettori, inoltre, che questa sera il jackpot del Superenalotto è salito a 9’700’000 euro. Certo, una cifra abbastanza ghiotta, anche se non ha nulla a che vedere con quella vinta pochi mesi fa che superava i 200 milioni. Stavolta, i giocatori si dovranno accontentare di una cifra più bassa ma che comunque potrebbe far molto comodo a chiunque. Di seguito vi riportiamo anche i link alle vecchie estrazioni nel caso vi foste persi qualcosa:

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 28 settembre 2019 in diretta dalle 20.00

Lotto, i numeri estratti ruota per ruota

Superenalotto, la sestina vincente

10eLotto, estrazione serale

La febbre del sabato ad ottobre

Si tratta di una nuova idea già partita dal primo settembre e che terminerà il 26 ottobre. In pratica, tutti quelli che giocano una schedina del SuperEnalotto con SuperStar, valida per i concorsi di sabato 5, 12, 19 e 26 ottobre, partecipano all’estrazione di alcuni premi garantiti almeno 10mila euro!