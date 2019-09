Uomini e Donne, l’ex corteggiatore chiamato in causa dalle accuse di Valentina Dallari rompe il silenzio: ecco la clamorosa decisione

Proprio ieri, vi avevamo parlato di questa incredibile notizia. Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, ha confessato, nel suo libro Non mi sono piaciuta, un retroscena choc su un suo corteggiatore. Stando a quanto scritto nel libro, Andrea Melchiorre, è questo il nome del ragazzo in questione, le avrebbe confessato, durante un’esterna, di essere stato in carcere. E di averle messo, addirittura, nelle scarpe della ‘ganja’. È proprio per questo motivo che, come rivela la stessa deejay, Valentina ha deciso di sceglierlo. Perché sempre attratta dai ‘bad boys’. Tuttavia, una volta usciti dal programma, la Dallari avrebbe scoperto tutta la verità. Ovvero, che la storia raccontata dal romano era un’invenzione. Un racconto incredibile, insomma. Che, ovviamente, ha suscitato la reazione dell’ex corteggiatore. Ecco come risponde il bel Melchiorre a tali accuse.

Uomini e Donne, Andrea Melchiorre risponde alle accuse della Dallari: la decisione dell’ex corteggiatore

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Andrea Melchiorre, ha così voluto rispondere alle accuse che Valentina Dallari, nel suo primo libro, ha rivelato. Come sappiamo, la loro è stata una storia d’amore nata all’interno degli studi televisivi di Canale 5. E terminata, come specificato più volte dai diretti interessati, in breve tempo. A distanza di anni, però, è spuntata fuori la verità riguardo la loro relazione. Precedentemente, infatti, vi abbiamo parlato del retroscena del carcere e della ‘ganja’ all’interno delle scarpe. Tuttavia, in seguito a queste rivelazioni, il giovane romano ha completamente rotto silenzio. E, tramite un post Instagram, ha rivelato la prima volta la sua decisione in seguito a tali accuse. Ecco di che cosa parliamo:

Ecco. Stando a quanto scrive in questo post Instagram riproposto in alto, Andrea sarebbe ricorso a vie legali. “Non sopporto vedere usata la mia immagine per fare audience. Ci penseranno i miei legali”, scrive l’ex corteggiatore.

