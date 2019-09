Federica Nargi allo scoperto: per la prima volta in coppia con il suo storico compagno Alessandro Matri, la showgirl romana confessa i suoi sogni.

Federica Nargi allo scoperto: la sua storia d’amore con Alessandro Matri dura da oltre dieci anni e sono genitori felicissimi di Sofia e Beatrice. Gli utimi tre anni sono stati molto intensi, arricchitoi dall’arribvo delle loro prime tre figlie. Oggi per la prima volta sono insieme a Verissimo e il calciatore, che è appena passato al Brescia, vince anche la sua timidezza. Essere genitori è la loro giooia più grande, ma sarà finita qui? Lui ammette che un po’ aveva sperato nel maschio, lei invece sarebbe anche pronta per una squadra. “Un terzo figlio? Perché no, magari un po’ più in là“, ammette ridendo con Silvia Toffanin.

Federica Nargi allo scoperto: il matrimonio si farà

Federica Nargi e Alessandro Matri stanno insieme dall’inizio del 2009, ma i primi tempi hnon sono stati facili. Eppure lui aveva capito subito che quella sarebbe stata la donna della sua vita. Come racconta a Verissimo, quell’estate aveva seguito le selezioni per le nuove veline su Canale 5. E al suo compagno di squadra che era con lui l’avebva detto: “Con quella mi fidanzo”. Poi Federica è stata scelta da Antonio Ricci per fare coppia con Costanza Caracciolo ed è anche cominciato il corteggiamento. Nei locali milanesi che entrambi frequentavano, ma senza successo. Qunado poi però si sono incontrati una volta per caso a Roma, lei ha capirto che il destino le stava lanciando un messaggio.

Così da oltre dieci anni fanno coppia. Un periodo lungo, fatto anche di litigate come succede in tutte le coppie. Perché la lontananza dovuta ai reciproci impegni, spiega lei, può unire ma anche creare tensioni. Oggi però si sentono famiglia anche se non lo sono nel senso letterale del termine. Manca un piccolo particolare, quello del matrimonio. “Matrimonio? In programma c’è, non le ho ancora fatto la proposta ma ci sarà. Difficile che sia unba cerimonia molto intima, sarà soprattutto una grande festa”. Miinimo 300 persone, ammette lei, anch perché amici ne hanno molti.

