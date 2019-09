Giovanni Conversano sposerà realmente la sua Giada? Ecco tutta la verità dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne subito dopo Vieni da Me.

Nella puntata di ieri, venerdì 27 Settembre, di Vieni da Me abbiamo assistito ad una scena davvero emozionante. Giovanni Conversano, ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne, ha fatto la proposta di matrimonio in diretta alla sua fidanzata Giada. I due, lo sappiamo, sono una coppia da diversi anni. Nonché genitori di un bellissimo bimbo. Proprio per questo, le nozze sarebbero l’ultimo tassello per rendere ancora di più unico la loro storia d’amore. Tuttavia, in seguito alla proposta in diretta, la giovane modella non è apparsa affatto entusiasta. Visibilmente emozionata, ha risposto alle parole del suo fidanzato: “Poi vediamo”. La domanda, quindi, sorge spontanea: “Giovanni sposerà Giada?”. Ecco tutta la verità.

Potrebbe interessarti anche:

Giovanni Conversano sposerà Giada? La verità su Instagram

Sarebbe dovuto essere uno dei momenti più belli ed emozionanti per Giovanni Conversano. Ed, invece, non è stato affatto così. Subito dopo la proposta di matrimonio alla sua Giada, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha ricevuto una vera e propria doccia freddo. Il pugliese, infatti, non si sarebbe mai immaginato che la madre di suo figlio non avrebbe risposto positivamente alla richiesta delle nozze. Certo, la modella non ha assolutamente rifiutato, sia chiaro. Piuttosto, si è limitata a dire soltanto: “Poi vediamo”. Reazione più che comprensibile, ovviamente. Tuttavia, una volta terminato Vieni da Me, Giovanni ha raccontato tutta la verità. Rispondendo ad una domanda di un suo fan, l’ex tronista ha, infatti, raccontato come sono andate realmente le cose tra lui e la sua fidanzata una volta usciti dallo studio televisivo. E, soprattutto, se ci sarà un matrimonio futuro. Ecco cosa scrive:

Ecco. Stando a quanto scritto dall’ex tronista, al momento, la ragazza non ha accettato la proposta di matrimonio. Come andrà a finire tra i due? Staremo a vedere!

Per ulteriori news su Giovanni Conversano –> clicca qui