Giulia Calcaterra senza vestiti, alza la gamba: durante la sua ultima vacanza nel Golfo di Napoli l’ex Velina e ‘isolana’ ha voluto lasciare un bel ricordo di sè.

Giulia Calcaterra senza vestiti e si vede praticamente tutto. L’ex Velina non ha mai nascosto la sua passione per la natura, per gli sport estremi e adrenalinici, per la perfetta foema fisica. Tutti elementi racchiusi in questa ultima immagine che ha voluto regalare ai suoi follower. Al momento sono più di 700mila, incabtati da tata bellezza. Giulia in quetsi giorni sta spendendo gli ultimi scampoli di vacanza sulla Costiera e nel Golfo di Napoli. Quresto scatto, in particolare, arriva da Anacapri. Scarpinate e tuffi (ma qui foto non ne ha ancora postate), giusto per conclucedere in bellezza.

Giulia Calcaterra senza vestiti,la forma fisica è perfetta

L’ultima immagine postata da Giulia Calcaterra toglie anche tutti i dubbi sulla sua perfetta forma fisica. Ad inizio settembre l’ex Velina aveva fatto tremare tutti, postando un’immagine dall’ospedale. Tutto era cominciato a metà agosto durante una vacanza in Indonesia. battuto il piede su un corallo, si era procurata graffio.Non ci aveva fatto caso, ma poi il piede si è gonfiato senza motivo. Lei credeva di averlo rotto, una volta a Milano in ospedale ha scoperto la verità. Uno streptococco le aveva procurato infezione, una volta curato finalmente la caviglia si è sgonfiata e lei è tornata a sorridere. Ma ne aveva apprfittato per rivolhere un appello: “Sono nel reparto malattie infettive, mi raccomando ragazzi l’Hiv non è uno scherzo, si può morire. Questo è un reparto pesante… Proteggetevi, usate la testa”.

Giulia non ha mai nascoisto la sua passione per l’adrenalina e gli sport estremi. Dallo snowboard al motocross, dalle immersioni subacquee al parapendio, per lei che arriva dalla ginnastica artistica, un cambio di passo. Quando l’abbimao conosciuta a Striscia la Notizia era ancora una ragazzina e come ha confessato dopo con Alessia Reato non ha mai nemmeno legato. All’Isola dei Famosi è durata un mese e mezzo, ma adesso ha trovato la sua strada come influencer di moda ma soprattutto perfetta forma fisica. La migliore testimonial è proprio lei.

