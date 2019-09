Luca Argentero sta per sposare la fidanzata Cristina Marino? “Nozze all’orizzonte”, l’indizio su Instagram stuzzica la curiosità dei fan, cos’è successo.

Luca Argentero è uno degli uomini più sexy del panorama cinematografico italiano. Diventato famoso grazie alla partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello, Argentero è diventato ben presto un attore affermato e molto amato dal pubblico, oltre a essere apprezzato anche per la sua bellezza. La sua vita privata è stata scandita dal matrimonio con la collega Myriam Catania, con cui è stato per oltre dieci anni, prima del divorzio avvenuto qualche anno fa. Da due anni a questa parte l’attore è legato alla giovane modella e attrice Cristina Marino, con cui sembra aver ritrovato la serenità. I due stanno per sposarsi? Ecco alcuni indizi che hanno stuzzicato la curiosità del web.

Luca Argentero, nozze all’orizzonte? L’indizio sui social

Luca Argentero e Cristina Marino sono innamorati da circa due anni, quando si sono conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi. Tra i due ci sono 13 anni di differenza, ma per loro non sono mai stati un problema. I profili Instagram di entrambi pullulano di foto di coppia, che dimostrano tutta la loro complicità, oltre che di commenti dei fan, innamorati della loro storia. Proprio dal profilo Instagram dell’attore è venuto fuori un particolare indizio che fa pensare all’imminente matrimonio con la modella. Argentero ha pubblicato uno scatto in cui sorride steso sulla sabbia insieme a Cristina, e tra i commenti ce n’è uno che non è passato certo inosservato.

Tra i complimenti dei fan, felici di vedere la coppia tanto innamorata, c’è il commento di uno in particolare che parla di nozze all’orizzonte. Non sappiamo se la persona che ha scritto questo commento conosca Argentero e sappia qualcosa sul suo privato, o se si tratti di una semplice supposizione. Luca e Cristina stanno davvero per sposarsi? Non ci resta che aspettare eventuali nuovi sviluppi sulla vicenda.

