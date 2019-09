Luca Argentero è pronto: da quattro anni fa coppia con Cristina Marino e ha una grande voglia di fare un passo importante.

Luca Argentero è pronto: attualmente l’attore torinese lanbciato dal Grande Fratello è impegnato a teatro, dal 2 ottobre sarà anche al cinema nei panni di Leonardo. Ma c’è una domanda che tutti gli fanno e che è stata anche al centrto del suo incontro con Silvia Toffanin a Verissimo. La sua storia con Cristina Marino porterà ad un matrimonio? Per lui sarebbe anche il secondo dopo quello con Myriam Catania, ma quello non è un problema. Anzi, il progetto c’è e ci arriveranno, di questo è sicuro.

Luca Argentero è pronto: Cristina e un figlio nel suo futuro

Luca Argentero è pronto a dire sì. Potrebbe succedere anche domani, su questo non ha dubbi: “Sarei stupido a non farlo. Quando? Ti darò la data per tempo”, ha confessato ridendo alla Toffanin. Non ama parlarne in pubblico perché come al solito domina la rivervatezza, quella sua timidezza che nonostante 15 anni di carriera non è cambiata. Però Cristina è la compagna migliore che potesse trovare. La paragona ad un volano positivo, qualcosa che rende migliore la sua vista e tanto basta per considerarla fondamentale. E pensare allle nozze non fa paura: “Ho bisogno di immaginarmi un percorso, mi viene naturale farlo con lei. Stiamo insieme da quattro anni”. Anzi, lui va anche oltre perché si augura di riprodursi e diventare finalmente padre. Una gioia che la sua ex ha già provato, ora tocca a lui.

Di recente però Luca è stato anche protagonista di una polemica involontaria. Spiegando in un’intervista che si sente un uomo all’antica, che per lui è ancora improtante fare il galante e offrire una cena, ha detto di preferire essere lui a fare il maschio. Una frase normale, malinterpolretata da chi l’ha vista come un attacco al movimento femminista e alle lotte per la parità di genere. “Non volevo attaccare nessuno e me ne scuso, volevo solo autodefinirmi un po’ all’antica, ma mi piaccio così”. Lo pensanbo anche le sue fans, in fondo.

