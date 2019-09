Maria De Filippi, il rapporto ‘particolare’ con Alberto Urso: prima l’abbraccio, poi il bacio… Dietro alle quinte di Amici Celebrities c’è grande affetto tra i due.

Maria De Filippi, il rapporto ‘particolare’ con Alberto Urso: il cantante che si è fatto coniscvere dal grande pubblico dopo la vittoria ad Amici non l’ha mai nascosto. Deve tutto a Queen Mary, perché lei è stata la prima a credere veramente nelle sue potenzialità. Certo, c’era stata quell’esperienza a ‘Ti lascio una canzone’ con Antonella Clerici. M alui era ancora un ragazzino inesperto, non aveva alle spalle il bagaglio di esperienze e di studio che ha portato adesso. Maria l’ha voluto e appoggiato, per sdoganare la lirica nel suob talent ha anche scelto un coach come Vittorio Grigolo. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, perché Alberto piace e vende, tutto quello che si chiede ad un nuovo cantante uscito da Amici. E adesso che sono tornati a lavorare insieme ad Amici Celebrities, lui non dimentica. Il sentimento che lo lega alla conduttice è speciale, molto profondo.



Maria De Filippi, il rapporto ‘particolare’ con Alberto Urso: una donna fondamentale per lui

Maria De Filippi è arrivata al momento giusto per Alberto Urso. Non è la donna più importante della sua vita perché, come ci aveva fatto sapere qulche settimana fa postando la foto di un altro bacio, quella è sua mamma. Non è nemmeno la sua compagna, perché da poco il cantante è uscito allo scoperto con la ballerina Valentina Vernia. Ma è una figura fondamentale, per la sua formazioen e per le sua crescita. Urso ha sempore detto che la famiglia è un pronto fermo nella sua vita.

Adesso però a 22 anni è pronto per camminare da solo. Si è trasferito a Roma, praticamente casa di Maria, presto avrà anche un appartamento tutto suo. Nel frattempo si circonda con gli affetti. E per la De Filippi è diventato come un secondo figlio, dopo quello che la storica conduttrice Mediaset ha nella vita reale. I due hanno sempre dimostrarto di avere una grande complicità, queste immagini che Alberto ha appena postato sul suo profilo lo confermano una volta di più.

Alberto Urso è pronto, dal 29 settembre parte il suo primo tour

Un periodo esaltante per Alberto Urso. Accanto agli impegni come coach ad Amici Celebrities, con Maria De Filippi che non lo perde d’occhio, ce n’è un altro fondamentale. Domenica 29 settembre partirà ‘Solo’, il suo primo tour e per la prima data ha scelto l’Auditorium Parco della Musica di Roma. Sul palco lui e un’orchestra di venti elementi.

In platea il suo pubblico ma potrebbe esserci anche Maria: “Con lei mi sento ogni giorno. Come se fosse una mamma. Lei è al settimo cielo per tutto quello che mi sta succedendo, davvero contentissima. Non ha smesso di seguirmi, se non fosse per lei non sarei qui adesso», ha confessato di recente. Intanto è anche appena uscito ‘E poi ti penti’, il nuovo singolo che porta la firma di Kekko dei Modà.

