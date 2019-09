Chi è Alessandro Matri? Ecco per voi tutto quello che c’è da sapere sul calciatore, compagno di Federica Nargi.

Alessandro Matri è famoso non solo per essere un calciatore ma anche per essere l’uomo più invidiato d’Italia: perchè? Beh, al suo fianco c’è la bellissima Federica Nargi, l’ex velina, oggi modella e splendida mamma. I due stanno insieme dal 2009: la storia d’amore tra loro è invidiata da molti. Sui social si mostrano sempre insieme e sempre super innamorati, anche a distanza di anni! Ma chi è con precisione Alessandro Matri? Scopriamo qualcosa in più sul suo conto…

Chi è Alessandro Matri: età, carriera e la storia d’amore con Federica Nargi

Alessandro Matri è nato a Sant’Angelo Lodigiano il 19 agosto nell’84. E’ cresciuto a Graffignana, in provincia di Lodi, e la sua passione iniziare era quella del ciclismo: un corridore molto promettente si divertiva a correre per il Pedale Graffignanino e vinse molte medaglie. Una caduta violenta dalla bici lo portò a cambiamenti sportivi: su un campo verde decise di intraprendere una carriera calcistica.

Ha iniziato nella squadra della Virtus Don Bosco per poi passare a Fanfulla: ad 11 anni passò nelle giovanili del Milan e ci è rimasto fino a 20 anni. Il centravanti spicca per i suoi movimenti offensivi: ha giocato nel Cagliari, nella Juventus, nel Milan, Genoa, Lazio, Sassuolo ed oggi gioca nel Brescia.

Dal marzo del 2009 è legato sentimentalmente con la bellissima Federica Nargi: insieme hanno avuto due splendidi figlie, Sofia, nata nel 2016, e Beatrice nata nel 2019.

