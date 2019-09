Con quest’ultima foto in costume, Mercedesz Henger ha letteralmente mandato in tilt Instagram: fisico scolpito e Lato B da urlo entusiasmano tutti.

In questo ultimo periodo, Mercedesz Henger è spesso al centro dell’attenzione. Pochissime settimane fa, infatti, vi avevamo parlato di un clamoroso annuncio che il suo fidanzato, Lucas Peracchi, aveva fatto su Instagram. Stando alle parole dell’ex tronista, la coppia, dopo diversi alti e bassi, si era detta ‘addio’. Una notizia che aveva fatto il giro del web, ma che poi, dopo qualche ora, è stata smentita dai diretti interessati. Ecco. Sono passate alcune settimane dall’annuncio, eppure la figlia di Eva Henger ritorna ad aver i riflettori puntati soprattutto per una foto pubblicate poche ore fa su Instagram. Appare in costume in suddetto scatto, più bella che mai. Ma diamoci un’occhiata da vicino.

Mercedesz Henger in costume: followers in delirio per lei

Tale madre, tale figlia: oseremmo dire. Mercedesz Henger vanta una bellezza davvero incredibile. Figlia della famosa attrice Eva Henger, la giovane ragazza, pochissime ore fa, ha letteralmente mandato in delirio i suoi followers. Proprio su Instagram, infatti, l’Henger è solita condividere degli scatti davvero ‘elettrizzanti’. Che, sin da subito, ottengono un successo davvero incredibile. D’altra parte, come dicevamo precedentemente, notando la sua particolare bellezza e semplicità, è davvero facile capirne i motivi di tale clamore. Tuttavia, poco fa, Mercedesz ha pubblicato uno scatto davvero delizioso. Nonostante le temperature non siano più adatte, la giovane decide di mostrarsi su Instagram in costume. Con un incantevole bikini rosa, la figlia di Eva Henger mostra chiaramente il suo fisico da urlo. Siete curiosi di vedere la foto in questione? Eccola:

Con addominali ben scolpiti e un lato B da urlo, la giovane Henger incanta praticamente tutti. Non a caso, in pochissimo tempo, la foto ha ricevuto più di 25 mila likes. E numerosi commenti d’apprezzamento per la straordinaria forma fisica e bellezza.

