Roma, è stato chiuso il ristorante dell scontrino ‘salato’ alle due turiste giapponesi, ma la Polizia ha anche presentato una multa da pagare.

Soltanto nei giorni scorsi è stata diffusa sul web la foto di uno scontrino fiscale davvero ‘salato’ che due turiste giapponesi hanno dovuto pagare dopo il loro pranzo in un ristorante della città di Roma. Dopo aver consumato due piatti di pasta Cacio e Pepe, le due giovani turiste hanno pagato, infatti, 429.80 euro. Al costo del primo piatto, che ammontava intorno ai 349.80, si è aggiunta anche un importo di 80 euro per la mancia. Insomma, un conto davvero ‘salato’. Che, ovviamente, ha fatto parecchio parlare e, soprattutto, discutere. È proprio per questo motivo che, su ordinanza del Campidoglio, la Polizia della Capitale ha fatto tutti i dovuti controlli. Predisponendo, quindi, la chiusura dello stesso. Ma ecco cosa è accaduto.

Roma, chiuso il ristorante del conto ‘salato’ alle due turiste giapponesi

Una vicenda davvero incredibile, ammettiamolo. Nel 4 Settembre scorso, due giovani turiste giapponesi si sono recate in un noto ristorante vicino Castel Sant’Angelo a Roma e hanno consumato il loro pranzo. Soltanto alla fine di esso, però, hanno scoperto un’amara verità. Ovvero, il conto. Per due piatti di tonnarelli cacio e pepe, le due giovani hanno dovuto pagare un contro di 492.80 euro. Una cifra davvero salata, c’è da dirlo. Dalla quale, i proprietari del ristorante si sono difesi sostenendo che, in realtà, le due giapponesi avevano mangiato ben altro. Ecco. A distanza di qualche settimana, su disposizione del Campidoglio, la Polizia di Roma ha fatto i relativi controlli. Predisponendo, così, non soltanto la chiusura del locale, ma anche il pagamento di una multa di 1000 euro per quegli 80 euro di mancia aggiunta alla fine del conto. Ma non è finita qui. Perché, a causa di alcune irregolarità, i proprietari del locale potrebbero pagare, inoltre, anche una multa di 5 mila euro.

