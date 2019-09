Rosy Abate 2, il messaggio ‘incomprensibile’ di Giulia Michelini dopo la puntata di ieri sera. Ecco cosa è successo.

Ieri è andata in onda un’altra attesissima puntata di Rosy Abate 2. La fiction di Canale 5 con protagonista Giulia Michelini continua ad appassionare il pubblico, che con fedeltà segue le avventure della regina di Palermo. Ed è stata proprio Giulia Michelini a voler ringraziare personalmente i telespettatori, per aver seguito la serie anche ieri sera. Lo ha fatto attraverso nelle stories su Instagram molto ‘particolari‘. Siete curiosi di scoprire cosa ha detto? Ve lo sveliamo noi.

Rosy Abate 2, il messaggio ‘incomprensibile’ di Giulia Michelini: “Potete ritradurlo!”

Giulia Michelini è una delle attrici italiane più amate del momento. Merito anche della sua Rosy Abate, un personaggio che interpreta ormai da tantissimi anni, prima in Squadra Antimafia poi nell’omonimo Rosy Abate. Ieri è andata in onda la terza puntata della seconda stagione di Rosy Abate, che, come sempre, è stata un successo. Giulia Michelini ha voluto ringraziare personalmente i suoi fan attraverso Instagram, con alcune stories davvero esilaranti. Innanzitutto, l’attrice utilizza un filtro ‘pixellato’. Un siparietto davvero divertente, arricchito da alcune parole in dialetto che la simpatica Giulia utilizza nel suo discorso. “Volevo ringraziare tutte quelle sante un po’ pazze persone che ieri sera, pur essendo venerdì sera, non sono uscite per fare ‘o burdell’ e sono rimaste a casetta! Grazie per essere sempre con noi!”. Una Giulia Michelini ironica e sorridente, come sempre, che poco dopo si scusa per l’italiano utilizzato nei suoi video e chiede ai fan di tradurre le sue parole:

Bella, brava e simpaticissima: Giulia Michelini è un’artista a tutto tondo!