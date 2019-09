Grave lutto per Snoop Dogg, il famoso rapper americano: il cantante ha scritto un commovente ed emozionante messaggio su Instagram, eccolo.

Una notizia davvero terribile. Snoop Dogg, il famoso rapper americano, è stato colpito da una grave lutto. A rendere pubblica la notizia non è il diretto interessato, bensì suo figlio Corde Broadus. Tramite un post Instagram, il giovane ha informato i suoi sostenitori della prematura scomparsa del piccolo Kai Love. Aveva soltanto 10 giorni quando il neonato è morto. Gettando, com’è giusto che sia, tutta la sua famiglia nello sconforto totale. Infatti, stando a quanto si apprende da Fanpage, il rapper americano non ha voluto proferire parola al riguardo. Ma, pochissimo tempo fa, ha condiviso un messaggio davvero straziante sul suo canale social. Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio.

Grave lutto per Snoop Dogg: è morto suo nipote di dieci giorni, ecco il messaggio su Instagram

Come dicevamo quindi, con un triste post su Instagram, Corde Broadus, figlio del rapper americano Snoop Dogg, ha voluto rendere partecipi i suoi followers del tragico lutto di cui è stata colpita la sua famiglia. Kai Love, figlio di Corde e Soraya, è venuta prematuramente a mancare a soli dieci giorni dopo la sua nascita. Non sappiamo cosa sia successo realmente. Ma, stando a quanto scritto nel post in questione, l’energia e l’amore dato dal piccolo in queste breve tempo di vita è stato davvero immenso. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, il nonno del neonato e, quindi, Snoop Dogg non ha voluto assolutamente proferire parola al riguardo. Piuttosto, si è limitato a condividere sui suoi canali social un messaggio commovente e, soprattutto, abbastanza esaustivo. Tramite alcune Instagram Stories, stando a quanto si apprende dal sito Fanpage, il rapper americano avrebbe, infatti, scritto: “Se vi state confrontando con qualcosa che non comprendete, scegliete di credere in Dio”.

