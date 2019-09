Caterina Balivo, spiacevole inconveniente a pochi istanti da Vieni da Me

A pochi istanti da Vieni da Me, Caterina Balivo è stata protagonista di uno spiacevole inconveniente: ecco cosa è accaduto alla napoletana.

E anche questa seconda settimana di messa in onda di Vieni da Me è terminata. Proprio ieri, venerdì 27 Settembre, è andata in onda la decima puntata del programma di Caterina Balivo. Appuntamento che, come testimoniato in diversi nostri articoli, è stato davvero imperdibile. In primis, le toccanti rivelazioni di Giampiero Ingrassia. Ed, infine, per la proposta di matrimonio che Giovanni Conversano ha voluto fare alla sua Giada in diretta. Tuttavia, anche per la bella napoletana non è stata una puntata facile. Come testimoniato in alcune recenti Instagram Stories, ancora prima di entrare in studio, la conduttrice è stata protagonista di uno spiacevole inconveniente. Ecco di che cosa parliamo nello specifico.

Potrebbe interessarti anche:

Spiacevole inconveniente per Caterina Balivo a pochi istanti da Vieni da Me

In fondo, anche Caterina Balivo è umana. E come tutti, anche la bella conduttrice è protagonista di ‘malanni’ o, per dirla meglio, di malesseri fisici. O, perlomeno, è quello che traspare dalle sue ultime Instagram Stories. Prima di iniziare la decima puntata di Vieni da Me, com’è solita fare, la napoletana si è mostrata nel backstage dello show mentre passeggia tra i corridoi che portano allo studio televisivo. Una volta pronta, bella, preparata e profumata, la giovane Balivo è pronta ad entrare in scena. Prima di farlo, però, è costretta a bere una bella tazza di camomilla perché protagonista di uno spiacevole inconveniente. Stando a quanto dichiarato successivamente sui social, proprio ieri la bella Caterina avrebbe avvertito dei forti di mal di pancia. Ovviamente, non sappiamo nulla di più. Ma, a quanto pare, sembra non essere nulla di grave. Anche perché, ammettiamolo, durante tutta la durata della puntata, nessuno si è reso conto di nulla. Caterina è stata impeccabile e gioiosa ancora una volta e, soprattutto, come sempre.

Per ulteriori news su Caterina Balivo –> clicca qui