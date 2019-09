Uomini e Donne, n’ex corteggiatrice molto amata dal pubblico è stata coinvolta in un grave incidente automobilistico a Napoli: di chi si tratta e cos’è successo.

Uomini e Donne è un programma incredibilmente seguito e amato dal pubblico. I protagonisti del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, diventano ben presto veri e propri beniamini del pubblico, che si affeziona alle loro vicende amorose e continua a seguirle anche dopo la loro uscita dal programma. Alcuni di questi giovani riescono anche a costruire carriere importanti nel mondo dello showbiz, come il caso di Giulia De Lellis. I fan dello show, però, in queste ore sono in apprensione per le condizioni di un’ex corteggiatrice, che è stata coinvolta in un grave incidente automobilistico a Napoli: ecco di chi si tratta e come sta ora.

Ex corteggiatrice di Uomini e Donne coinvolta in un grave incidente d’auto: chi è

La scorsa notte a Napoli c’è stato un grave incidente automobilistico. Una vettura, su cui viaggiavano 5 giovani, si è schiantata contro un tabellone stradale, accartocciandosi completamente su se stessa. L’incidente è avvenuto in zona Fuorigrotta, all’uscita di una galleria. A bordo dell’auto anche l’amatissima ex corteggiatrice Eleonora Rocchini, fino a pochi mesi fa fidanzata con Oscar Branzani. Con lei, anche la sorella del suo ex fidanzato, Dalila, che si trova in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli di Napoli. Ferite meno gravi sembrerebbe, invece, per Eleonora e gli altri giovani che erano con lei, tutte donne, a parte il conducente, che è un giovane di 26 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo che guidava l’auto era in stato d’ebbrezza e viaggiava a forte velocità, tanto da aver perso improvvisamente il controllo della vettura. E’ stato addirittura necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberare l’abitacolo dell’automobile, una BMW. Il test alcolemico è stato disposto per tutti i ragazzi presenti in macchina, anche perché nell’abitacolo sono state ritrovate alcune bottiglie di alcolici. Attualmente sarebbe Dalila Branzani ad aver riportato le ferite più gravi, ma non ci sono notizie certe in merito agli altri.

