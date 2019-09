Nella puntata odierna di Domenica In, sarebbe dovuto essere presente Alberto Urso: la Rai ha, però, bloccato l’ospitata del giovane cantante.

È domenica. E, come da diverse settimane, anche quest’oggi andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. Al timone vi sarà sempre lei: la bella Mara Venier. Che, come sempre, è pronta a regalare un paio d’ore di puro divertimento, spettacolo ed intrattenimento indescrivibile. Complici, ovviamente, di tale risultato sono, senza alcun dubbio, gli ospiti che oggi, domenica 29 Settembre, si alterneranno nello studio televisivo della Rai. Ecco. A tal proposito, pochissime ore fa, è avvenuto un vero e proprio colpo di scena. Ospite della puntata di oggi, sarebbe dovuto essere anche Alberto Urso. Ma, stando a quanto si evince dal web, la sua ospitata è stata bloccata, all’ultimo minuto, dall’azienda di Viale Mazzini.

Alberto Urso, bloccata la sua ospitata per Domenica In: il colpo di scena della Rai

Lo abbiamo visto ieri sera nei panni di direttore artistico della squadra Blu di Amici Celebrities ad Alberto. E avremmo dovuto vederlo, inoltre, anche oggi a Domenica In. Proprio nella puntata odierna dello show di Mara Venier, il giovane tenore siciliano, nonché ex vincitore di Amici 19, si sarebbe raccontato a 360° gradi alla ‘zia d’Italia’. Stando a quanto si evince dal web, però, la sua ospitata è stata clamorosamente bloccata. Ebbene si. A distanza di pochi giorni dalla ‘diffida’, poi smentita, di Milly Carlucci al programma di Maria De Filippi su Canale 5, la Rai ha deciso di bloccare l’arrivo di Alberto negli studi televisivi di Domenica In. Non è assolutamente la prima volta, tra l’altro, che accade una cosa del genere. Proprio l’anno scorso, a fine stagione dello show, anche la regina di Mediaset avrebbe dovuto prendervi parte. Fino a quando, a pochi giorni dalla diretta, la sua ospitata è stata bloccata. Cosa sarà successo, adesso? Lo scopriremo.

