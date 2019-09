Nella puntata di ieri di Amici Celebrities, Alessandra Amoroso, ospite della serata, ha mandato un saluto ad Emma Marrone: ecco la reazione della cantante.

Il percorso di Amici Celebrities continua alla grande. Proprio ieri, sabato 28 Settembre, è andata in onda la seconda puntata. Al termine della quale due concorrenti, Joe Bastianich e Cristina Donadio, sono stati eliminati. Tuttavia, l’appuntamento è stato davvero incredibile. In primis, per le numerose esibizioni incredibili regalate da ciascun Vip, ma anche per i due ospiti presenti in studio. Come raccontato in un nostro recente articolo, ad esibirsi insieme ai concorrenti sono stati Irama ed Alessandra Amoroso. Entrambi ex concorrenti del medesimo reality, però, versione ‘Nip’. Nonché entrambi vincitori delle loro rispettive edizioni. Ecco. Ciò che ha catturato maggiormente l’attenzione è stato il saluto che l’Amoroso ha inviato ad Emma Marrone al termine della sua ‘Mambo Salentino’. Ecco la reazione della giovane cantante.

Amici Celebrities, Alessandra Amoroso saluta Emma: la cantante risponde su Instagram

Soltanto una settimana fa, Emma Marrone ha annunciato il suo ritiro immediato dalle scena a causa di un problema di salute. Ecco. Appena appresa la notizia, il popolo web si è completamente mobilitato a suo favore. Tantissimi suoi sostenitori, ma anche personaggi dello spettacolo e colleghi, hanno voluto dedicarle un pensiero su Instagram. Dal canto suo, invece, Alessandra Amoroso ha voluto esprimere un suo pensiero anche durante la seconda puntata di Amici Celebrities. Terminata la sua Mambo Salentino, la giovane cantante ha preso parola. E, nell’annunciare i suoi dieci anni di carriera, ha voluto ricordare che anche un’altra cantante del medesimo talent quest’anno festeggia il suo stesso traguardo. È, appunto, Emma. Immediata è stata la reazione della salentina. Che, dopo aver rotto il silenzio subito dopo l’intervento subito, ha voluto ringraziare l’Amoroso per questo gesto in modo ‘particolare’. Come? Mettendo un like al post del profilo Instagram di Amici riguardante tale contenuto.

Per ulteriori news su Amici Celebrities –> clicca qui