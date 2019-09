Amici Celebrities, Geppi Cucciari difende Emma: il duro messaggio contro tutti quelli che hanno attaccato la cantante salentina dopo l’annuncio della sua malattia.

Amici Celebrities, Geppi Cucciari difende Emma. La popolarissima attrice comica e conduttrice sarda era tra gli ospiti nella seconda puntata del talent di Canale 5. Come sempre ha portato in studio le sue battute intelligenti, ma ha anche voluto lanciare un messaggio chiaro. Geppi sta dalla parte degli indifesi da sempre, lo dimostra anche la sua attività come volontaria. Ma sta anche dalla parte di chi lotta per stare bene e non ha bisogno di attacchi strumentali. Negli ultimi giorni è successo di nuovo con Emma Marrone. Quando la cantante ha annunciato di essere costretta a fermarsi, sono arrivati tantissimi messaggi di solidarietà. Accanrto a questi però sul web attacchi strumentali e gratuiti.

Amici Celebrities, Geppi Cucciari difende Emma: le dure parole contro gli haters

Amici Celebrities, Geppi Cucciari è arrivata tardi, quando la mezzanotte era già passata da un po’. Ma la sua presenza non è passata inosservata negli studi del talent di Maria De Filippi. Dopo aver scaldato il pubblico con le sue freddure ha voluto concludere con parole dure ma sentite. In particolare ha messo nel mirino il femomeno degli haters, quelli che negli ultimi giornbi si sono scatenati contro Emma Marrone. Lei sta affomtando una parentesi complicata, per fortuna le ultie notizie sono rassicuranti. Ma aveva bisogno di tutto, tranne che di attacchi senza senso.

Geppi l’ha detto chiartamente: “Voi siete esseri minuti e minuscoli. Emma è indistruttibile”. Due frasi che hanno scatenato gli applausi del pubblico mentre Mariasi è alzata per andarla ad abbracciare. La Cucciari è andata avanti, spiegando che la popolarità comporta tanto affetto ma anche intolleranza. E basta poco per essere attaccati dagli haters. Questa giovane donna che ha messo in piazza il suo dramma senza filtri sarà anche minuta, ma non crolla. Tutti sono pronti per riabbracciarla e darle forza. Chi l’ha insultata e offesa invece è una persona senza coraggio, non meritano attenzione.

