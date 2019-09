Barbara d’Urso contro tutti: una domenica imperdibile sia al pomeriggio che alla sera con il debutto di Fabio Fazio. Una serie di ospiti da incorniciare.

Barbara d’Urso contro tutti: oggi, 29 settembre, come succede da domenica scorsa la popolarissima conduttrice Mediaset raddoppierà. Al pomeriggio infatti sarà impegnata con Domenica Live. Poi giusto il tempo di cambiarsi, mangiare qualcosa al volo e rifarsi il look, per aprire gli studi di Live – Non è la d’Urso. Una domenica ricca di appuntamenti, perché la concorrenza di Canale 5 mette in campo tutte le armi a disposizione. Compreso il debutto di Fabio Fazio che riparte da Rai 2 con un doppio appuntamento. Che tempo che fa infatti partirà alle 19.30 per la prima parte e alle 21.10 nella seconda.

Barbara d’Urso contro tutti: tutti gli ospiti della sfida

Barbara d’Urso comincerà dopo pranzo con Domenica Live. Tra gli ospiti già annunciati, ci saranno l’ex tronista Rosa Perrotta e il marito Pietro Tartaglione. Faranno conoscere al pubblico il piccolo Domenico, nato due mesi fa. Ma è previsto anche il debutto di Domenica Alive, gara tra i Vip che dovranno reinterpretare alcuni brani celebri. Loredana Lecciso canterà ‘Pretty Woman’, colonna sonora del film con Richard Gere e Julia Roberts. Ma con lei anche Giovanni Ciacci e Flavia Vento. In serata invece Live-Non è la d’Urso:previste scintille tra Francesca De Andrè (e il compagno Giorgio), contro la sorella Fabrizia accusata di averla tradita. Poi le cinque sfere con Rocco Siffredi in compagnia della moglie Rosa. Arriverà Mariana Caniggia, moglie dell’ex campione di calcio argentino Claudio, e Lele Mora che parlerà della sua malattia.

Ma quali sono gli ospiti che sfideranno Barbarella? Al pomeriggio Mara Venier ha invitato Maurizio Costanzo che presenta la nuova stagione di S’è fatta notte, dal 30 settembre su Rai Uno. Poi Stefano De Martino che sta ottenendo consensi con Stasera tutto è possibile ed Eva Grimaldi, tra i concorrenti di Tale e Quale Show. Fabio Fazio a Che tempo che fa ospiterà Mahmood con il suo nuovo clamoroso successo ‘Barrio’, Federica Pellegrini e Manuel Bertuzz, il nuotatore reso paraplegico da un tragico sparo. E ancora intervisterà Gino Strada per il 25esimo anniversario di Emergency, Enrico Brignano e Michela Murgia. Al tavolo invitati Fabio Rovazzi, Daniele Liotti e la nuova Miss Italia Carolina Stramare. Con lui anche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Mago Forest e Nino Frassica.

