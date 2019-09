lpo basso per Pomeriggio Cinque e, soprattutto, per Barbara D’Urso: la conduttrice ha, infatti, ricevuto una denuncia, cos’è accaduto.

Questa è, senza alcun dubbio, una spiacevole notizia per Barbara D’Urso. La bella conduttrice di Pomeriggio Cinque, infatti, avrebbe ricevuto una denuncia da parte di un personaggio dello spettacolo. Pochissimi giorni fa, vi abbiamo parlato del comunicato che l’avvocato di Fabrizio Corona aveva fatto nei riguardi di Live-Non è la D’Urso in merito alla diffusione di immagini che, stando a quanto scritto nel comunicato, non erano state autorizzate ad essere mandate in onda. A distanza di alcuni giorni da tale comunicazione, la napoletana riceve un ulteriore colpo basso. Il mittente, questa volta, è Angela Cavagna, ex showgirl genovese. Ma ecco cosa è accaduto nel minimo dettaglio.

Barbara D’Urso, la conduttrice di Pomeriggio Cinque riceve una denuncia da Angela Cavagna, ecco perché

È giovedì 26 Settembre quando, nello studio di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ospita diversi Vip che hanno perso completamente tutto dal punto di vista economico. Che vivono in ‘miseria’, quindi. Da Alvaro Vitali fino a Nick Luciani, ex componente de I Cugini di Campagna, e Orlando Portento, ex marito di Angela Cavagna. Ecco. È proprio quest’ultimo che, durante il suo spazio, da origine ad una vera e propria invettiva contro la showgirl genovese. Accusandola di avergli portato via tutto. E costringendolo, attualmente, a vivere con un minimo di pensione. Tuttavia, nonostante in seguito alla dichiarazioni di Portento la conduttrice si è schierata immediatamente dalla parte della Cavagna invitandola a replicare, a distanza di alcuni giorni dalla puntata, è arrivata la reazione da parte della diretta interessata. Che, tramite un post Instagram, ha dichiarato di aver presentato una denuncia ai danni del suo ex marito e, soprattutto, della D’Urso. Ecco il post in questione:

Come reagirà, adesso, la D’Urso?

