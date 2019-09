Subito dopo la puntata di Amici Celebrities, Filippo Bisciglia finisce nel mirino del web: ecco cosa è accaduto su Instagram.

Sapevamo che la seconda puntata di Amici Celebrities sarebbe stata imperdibile. Ed, in effetti, così è stato. Non soltanto per le esibizioni di ciascun Vip, per gli ospiti presenti in studio, ma anche per alcuni battibecchi che hanno tenuto ‘viva’ la serata. Ci riferiamo, quindi, sia a quello avvenuto tra Platinette e Joe Bastianich. Ma anche a quello verificatosi tra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia. È proprio per questo motivo che, sia durante la puntata che subito dopo, il conduttore di Temptation Island è finito nel mirino del web. Ecco perché. E, soprattutto, cosa è successo.

Amici Celebrities, Filippo Bisciglia finisce nel mirino del web subito dopo la puntata: ecco perché

Uno battibecco davvero inaspettato quello avvenuto tra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia nel corso della seconda puntata di Amici Celebrities. Ma, secondo la conduttrice del talent, inevitabile in seguito ad alcune ‘insinuazioni’ che il romano aveva fatto nei confronti del programma e della produzione. Dapprima, infatti, la De Filippi ha redarguito il conduttore di Temptation Island Vip per un suo particolare commento dopo la visione di un filmato che aveva proprio lui come principale protagonista. Ed in seguito, lo ha severamente rimproverato per aver pensato che la produzione del programma avesse preferito Francesca Manzini nella distribuzione di tempo di alcuni pezzi da cantare. È proprio per questo motivo, come dicevamo precedentemente, che è stata immediata la reazione dal parte del popolo web. Che hanno fatto finire Filippo nel loro ‘mirino’. Numerosi sono, infatti, i commenti su Instagram che non hanno affatto apprezzato l’atteggiamento dell’ex gieffino. Eccone alcuni:

Voi, invece, come la pensate?

Per ulteriori news su Filippo Bisciglia –> clicca qui