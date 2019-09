‘Live – Non è la D’urso’, malore improvviso per Francesca De André: ‘Non rispondeva più’, collegamento in diretta dall’ospedale, ecco come sta.

Live – Non è la D’Urso è in diretta su canale 5, e in studio si discute della situazione di Francesca De André, tornata insieme al suo ex Giorgio Tambellini dopo la fine della storia con Gennaro Lillio. Ospite a Domenica Live, la coppia ritrovata ha accusato l’amica Alessandra e la sorella di Francesca, Fabrizia, di aver organizzato un complotto contro Giorgio, per far credere alla De André che Giorgio l’avesse tradita più volte mentre lei era nella casa. Francesca ha raccontato di aver interrotto ogni rapporto con loro. Ora che era ospite a Live non è la D’urso per discutere della vicenda, la De André ha avuto un malore improvviso: immediata la corsa in ospedale, ecco come sta.

Malore per Francesca De André a Live – Non è la D’urso: ecco come sta

Francesca D André ha avuto un malore improvviso poco prima di entrare in diretta a ‘Live – Non è la D’urso’. Arrivata insieme al fidanzato Giorgio Tambellini, la ragazza è rimasta priva di sensi e non rispondeva ai tentativi di rianimazione dei presenti. Immediata è stata la corsa all’ospedale San Raffaele di Milano con un’ambulanza. Fuori al nosocomio un’inviata di Barbara D’urso si è collegata in diretta con lo studio per rassicurare tutti: ‘Francesca sta bene, si è ripresa e ha ricominciato a parlare’, ha detto la giornalista.

Il fidanzato dell’ex gieffina, Giorgio Tambellini, è rimasto in studio a discutere con gli altri ospiti, accusato da tutti di aver lasciato andare la fidanzata in ospedale da sola. Fortunatamente però le condizioni della De André sono buone e presto la ragazza potrà fare ritorno a casa dopo questo momento di grande paura.

