Giulia De Lellis ed Andrea Damante, spunta il nome di un’amante del deejay veronese: ecco la testimonianza su Instagram della diretta interessata.

Pensavate che fosse finita. E, invece, non è affatto così. Pochissime ore fa, tramite Instagram, è spuntato il nome di un’amante di Andrea Damante. Ebbene si. È proprio così. Di essere stata tradita dal deejay veronese, lo sappiamo, Giulia De Lellis non ne ha mai fatto mistero. Tanto che vi ha scritto pure un libro. Che tra l’altro, come sapete, ha riscosso un successo davvero incredibile. Ciò su cui, invece, l’influencer romana non ha voluto proferire parola è stato sul nome delle amanti. Amanti, si. Perché, stando a quanto riportato da entrambi, l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe tradito la sua compagna solo due volte. Con chi, quindi, il bel Damante sarebbe stato infedele? Come dicevamo, poche ore fa, è spuntato il nome di una delle ragazze. Ecco di chi parliamo.

Giulia De Lellis ed Andrea Damante, spunta il nome dell’amante: chi è lei

In diverse occasioni, Giulia De Lellis, proprio in merito al tradimento subito da Andrea Damante, ha raccontato di averlo scoperto un po’ per caso. E che, per avere la certezza, ha voluto chiamare in prima persona tutte quelle ragazze che, secondo lei, avevano qualcosa da nascondere. Ebbene. Ma chi sono? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha mai svelato nulla. Nemmeno nel suo libro. E neanche Andrea ha voluto dire altro. Ma ecco che, a poche settimane dall’uscita del libro dell’influencer, è spuntata un’amante del deejay veronese. Tramite il suo profilo Instagram, la ragazza in questione ha ammesso di essere stata chiamata anche lei dalla De Lellis. E di essere, quindi, una delle amanti dell’ex tronista. Lei è Guendalina Rodriguez. Ecco cosa scrive:

Ecco. È proprio questo che scrive la giovane ragazza su Instagram sia tramite un post che un’IG Stories.

