Ilary Blasi si lascia immortalare mentre mangia una gustosa pizza, ma il dettaglio che notano alcuni suoi followers è pazzesco: ecco di cosa parliamo.

È un periodo molto impegnativo per Ilary Blasi. Al timone di Eurogames, programma condotto insieme ad Alvin, la conduttrice romana è spesso fuori casa. Perciò, terminate le prove per la prossima puntata, la moglie di Francesco Totti decide di recarsi in un bel ristorante della Capitale. E gustarsi, soprattutto, una bellissima e squisita pizza. Ecco. È proprio per questo motivo, dopo aver pubblicato una foto che la ritrae mentre ne addenta un pezzo, alcuni suoi followers non possono fare a meno di notare un dettaglio davvero ‘clamoroso’. Lo testimoniano alcuni commenti giunti sotto la foto in questione. Ecco di che cosa parliamo.

Ilary Blasi mangia una pizza, ma quel dettaglio non passa inosservato

Bella, semplice e raffinata come sempre Ilary Blasi, pochi giorni fa, ha deciso di pubblicare una foto mentre mangia un pezzo di pizza. Immediata è stata la reazione dei fan. Che, appena visto lo scatto in questione, hanno notato un dettaglio davvero ‘clamoroso’. Non perdendo, quindi, assolutamente tempo a farglielo notare. Pensate, sotto la foto, ci sono davvero tantissimi messaggi che mettono in evidenza quest’aspetto. Ma siete curiosi di saperne di più? Tranquilli, vi sveleremo tutto. Dapprima, però, vi mostreremo la foto in questione. Chissà, magari anche voi noterete la stessa cosa. Eccola di seguito:

Ci avete fatto caso anche voi? No? Beh, vi sveleremo tutto noi. Stando ad alcuni commenti, Ilary non starebbe mangiando affatto uno spicchio della sua pizza. Dal momento che, dalla foto, la sua sembrerebbe essere completamente intatta. Ecco alcuni commenti:

Immediata è stata, quindi, la reazione della bella conduttrice romana. Che, tramite un’Instagram Stories, ha chiaramente evidenziato la parte dello spicchio mancante nel suo piatto.

Insomma, un episodio davvero esilarante, no?

