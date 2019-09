Lecce Roma in diretta streaming gratis in TV – No Rojadirecta: le squadre scenderanno in campo il 29 settembre alle ore 15:00

Fischio d’inizio alle ore 15:00 per Lecce Roma.

La Roma dopo la sconfitta contro l’Atalanta intende voltare pagina. Il tecnico portoghese sente la fiducia della società e i giocatori lo seguono, è riuscito a coinvolgerli nel suo progetto, in questi due mesi di lavoro ha fatto crescere alcuni ragazzi, in particolare Pellegrini e Kluivert.

Problemi fisici per Spinazzola che è alle prese con un fastidio al flessore della coscia sinistra. Florenzi quindi pare destinato a tornare stabilmente sulla linea difensiva. A centrocampo sempre abbastanza alte le quotazioni di Diawara, con Veretout verso la panchina.

Il Lecce di Liverani, reduce dalla vittoria a Ferrara contro la Spal, probabilmente confermerà gli stessi undici, ma vanno verificati un paio di giocatori dal punto di vista fisico.



Leggi anche: Campionato di Calcio 2019: come vedere tutte le partite in tv e in streaming

Lecce Roma in diretta streaming gratis in TV – No Rojadirecta

La partita in questione potrà essere seguita solo ed esclusivamente sulla piattaforma streaming di DAZN, che potrai scaricare in maniera del tutto gratuita sia su smartphone che su tablet, senza ovviamente dimenticare le smart TV.

L’appuntamento è alle ore 15:00 del 29 settembre ed attenzione anche al post partita, con tanti contenuti esclusivi tutti da gustarsi.

La piattaforma DAZN è gratis per un mese intero. Dopo 30 giorni poi si potrà decidere se continuare ad usufruire del servizio. Un’occasione da sfruttare ad ogni costo solo su DAZN.

CLICCA QUI PER REGISTRARTI GRATIS E VEDERE IL PRIMO MESE GRATUITAMENTE SU DAZN!

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3) Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu, Babacar, Falco

ROMA (4-2-3-1) Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

• Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della programmazione televisiva, con un riferimento particolare, oltre a quelli che sono i principali programmi, al mondo del calcio e alla nostra Serie A, allora CLICCA QUI!