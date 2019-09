Nella puntata di ieri di Amici Celebrities c’è stato un duro scontro tra Platinette e Joe Bastianich: ecco cosa è accaduto nel minimo dettaglio.

Una puntata di Amici Celebrities davvero incredibile. Non soltanto per tutte le esibizioni di ciascun concorrente, ma anche per tutto quello che è accaduto durante l’intera puntata. Impossibile, quindi, non citare assolutamente alcuni battibecchi avvenuti in ‘diretta’. In primis, ovviamente, quello tra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia. In secundis, quello avvenuto tra Platinette e Joe Bastianich. Un litigio che, ammettiamolo, si è svolto in più riprese. Durante il quale, tra l’altro, sono volate da ambo le parti delle parole davvero pesanti. Ma ecco che cosa è accaduto nel minimo dettaglio.

Amici Celebrities, il duro scontro tra Platinette e Joe Bastianich

Non soltanto balli e canzoni, ma anche ‘litigi’ durante la seconda puntata di Amici Celebrities. E se in un recente nostro articolo vi abbiamo parlato del duro battibecco tra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia, è impossibile non citare lo scontro tra Platinette e Joe Bastianich. Durante il quale, come dicevamo, sono volate parole davvero pesanti. Il tutto è nato all’inizio della quinta sfida dell’ultima manche. Quando il severo giudice di Masterchef, prima di iniziare la sua performance sulle note di Il tempo di Morire, risponde a chi, nella puntata precedente, ha avuto da ridire sulla sua interpretazione. Immediata è stata la reazione di Mauro Coruzzi che, appena terminata l’esibizione, si è ‘scagliato’ contro il cantante. “Vada a fare un programma di cucina. Io sono qui nelle vesti di giudice perché di musica me ne intendo da 50 anni”, sbotta l’opinionista. Ma non è finita qui. Perché, come dicevamo precedentemente, lo scontro si è svolto in più riprese. Infatti, durante il duello finale tra Bastianich e Emanuele Filiberto di Savoia, il giudice di Masterche ha presentato un suo pezzo. Che, sebbene sia tanto piaciuto a Platinette, è stato ugualmente ‘criticato’. “La sua presunzione va al di là del talento”, dice il giudice di Amici. Risponde Joe: “Non rispondi a commenti di questo tipo”. Tuttavia, a fine puntata, Maria De Filippi vuole spezzare una lancia a favore di Bastianich che, visibilmente provato, è costretto ad abbandonare il gioco. “È già famoso. Ha veramente la famoso, si è messo in gioco”, dice la conduttrice.

