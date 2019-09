Amici Celebrities, ecco il nome degli eliminati della seconda puntata del talent di Maria De Filippi su Canale 5 e come rivederla in streaming.

Ieri sera, sabato 28 Settembre, è andata in onda la seconda puntata di Amici Celebrities. E, come la settimana scorsa, sono stati due i concorrenti che hanno dovuto abbandonare il talent. È stata una puntata davvero imperdibile, dobbiamo ammetterlo. Non soltanto per lo scontro tra Filippo Bisciglia e Maria De Filippi, ma anche per le numerose ed incredibili esibizioni che ciascun Vip ha riproposto sul palco. Ebbene. Ma cos’è accaduto nello specifico? E, soprattutto, quali sono i nomi degli eliminati? Ve lo sveliamo immediatamente.

Seconda Puntata Amici Celebrities, cos’è accaduto e chi sono gli eliminati

Come dicevamo precedentemente quindi, la seconda puntata di Amici Celebrities è stata davvero ricca di esibizioni davvero incredibili. Tuttavia, come prevede il gioco, anche alla fine di questo appuntamento, due concorrenti sono stati costretti ad abbandonare il gioco. Ma ecco cosa è accaduto nello specifico? La prima manche, come raccontato in un nostro recente articolo, è stata vinta dalla squadra dei Bianchi. Portando, così, Cristina Donadio, attrice napoletana, ad abbandonare il talent. La seconda manche, invece, è stata vinta dalla squadra Blu. Attenzione, qui accade qualcosa di incredibile. Il duello finale, infatti, prevede lo scontro tra Joe Bastianich e Emanuele Filiberto di Savoia. Al termine del quale, il noto giudice di Masterchef viene clamorosamente eliminato. Joe, dal canto suo, non accetta la ‘sconfitta’. Decidendo, così, di sfidare Francesca Manzini. Entrambi, quindi, si esibiscono nelle rispettive passioni. Ma, alla fine del duello finale, a dover abbandonare realmente il gioco è proprio lui: il buon Bastianich.

Come rivedere la seconda puntata in streaming

Non avete avuto la possibilità di guardare la puntata di ieri? Niente paura, è possibile rivederla in streaming. Già da adesso, infatti, è possibile rivedere tutto quanto accaduto nell’appuntamento di ieri del talent su Mediaset Play. Farlo è completamente gratuito.

