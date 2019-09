Temptation Island Vip, Serena Enardu pubblica un enigmatico post su Instagram: le sue parole sono riferite a Pago? Ecco come potrebbe essere finita tra i due.

Serena Enardu è tornata a casa dopo la fine delle riprese di Temptation Island Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne è entrata nel reality con il fidanzato Pago, con cui sta insieme da quasi 7 anni. I due hanno avuto subito delle difficoltà all’interno del programma, soprattutto per il particolare legame che Serena ha instaurato con il single Alessandro, che ha fatto addirittura piangere il suo compagno. Momenti difficili anche per lei, che ha ascoltato alcune parole di Pago sul suo conto davvero dure da digerire. Come sarà finita tra i due dopo le riprese del programma? Il post enigmatico di Serena su Instagram fa pensare al peggio: ecco le sue parole.

Serena Enardu, post enigmatico dopo Temptation Island Vip: è finita con Pago?

Serena Enardu e Pago sono entrati a Temptation island Vip per dare una ‘scossa’ alla loro storia, che dopo quasi 7 anni era diventata troppo ‘piatta’, e a giudicare dalle prime puntate andate in onda, la situazione tra i due non sembra delle migliori. Non sappiamo se la coppia abbia lasciato il programma prima della fine delle riprese con un falò anticipato, o se sia arrivata fino all’ultimo dei 21 giorni previsti. Di sicuro i due sono a casa, e lo dimostra l’attività dei loro profili Instagram, sui quali però non possono pubblicare nulla che riguardi il programma, fin quando non sarà andata in onda l’ultima puntata.

Serena però ha pubblicato un post enigmatico su Instagram, dando alcuni indizi che fanno pensare a una rottura con Pago. L’ex tronista è stata a Milano con il figlio Tommaso e la gemella Elga, per concedersi una giornata di shopping. La foto pubblicata sul suo profilo la ritrae mentre è seduta a terra e ride divertita, ma è la didascalia a saltare agli occhi: “Non c’è niente da ridere…ma proprio niente! Ma se esci con sister, tutto può succedere”. Le parole di Serena fanno pensare che stia attraversando un momento difficile, dovuto probabilmente proprio al programma. E’ finita davvero con Pago? Non ci resta che aspettare nuovi eventuali sviluppi della vicenda.

