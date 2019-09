Taylor Mega infiamma Instagram: zoom improvviso sulla scollatura della camicetta, si vede un ‘dettaglio’ di troppo: il video è hot, fan in visibilio.

Taylor Mega ama provocare i suoi fan, e lo fa pubblicando spesso e volentieri foto e video che mettono in evidenza il suo corpo da urlo e la sua incredibile sensualità. Ultimamente la sua vita privata è finita nel mirino del gossip per la relazione con Giorgia Caldarulo, anche se le due si vedono poco insieme. Non sono mancate voci secondo cui la storia con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe tutta una montatura creata ad arte per aumentare la visibilità di entrambe. Taylor, però, incurante delle critiche, continua a far impazzire i fan con i suoi video ‘hot’, come quello pubblicato nelle sue ultime storie Instagram. Lo zoom sulla scollatura della camicetta mostra un dettaglio di ‘troppo’: ecco le immagini.

Taylor Mega, Instagram è hot: zoom sulla scollatura, si vede un dettaglio di ‘troppo’

Taylor Mega sa sempre come far parlare di sé e soprattutto come stuzzicare i fan. Nelle ultime storie Instagram, l’influencer ha pubblicato un video in cui si riprende mentre è in macchina. Improvvisamente, per mostrare ai fan la catenina che porta al collo, Taylor fa uno zoom sulla gola e inevitabilmente sulla scollatura della sua camicetta, che è molto profonda. Impossibile non rimanere colpiti dal decolletè esplosivo dell’influencer, che è davvero da urlo.

Guardando da vicino l’immagine, impossibile non notare il dettaglio di ‘troppo’ che viene fuori dalla camicetta: si tratta del reggiseno di Taylor, che a giudicare dal poco che si vede, è di pizzo rosa. Un intimo davvero sexy per l’influencer, che non smette mai di stupire, e che con questa immagine ha sicuramente fatto volare la fantasia dei suoi fan, sempre più pazzi della sua sensualità.

