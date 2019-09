Temptation Island Vip spoiler quarta puntata: una fidanzata si lascia andare ad alcuni commenti ‘di troppo’, poi il balletto sexy con i tentatori.

La quarta puntata di Temptation island Vip sta per arrivare. Tra circa 24 ore il pubblico saprà cosa succederà alle coppie rimaste all’interno dei villaggi. L’ultima puntata si è conclusa con la decisione di Chiara Esposito di lasciare il programma dopo aver raggiunto un’importante consapevolezza. Come andrà a finire con Simone Bonaccorsi? Lo scopriremo con la messa in onda di domani, ma questa non è certo l’unica cosa che accadrà. La pagina Instagram del reality di canale 5 ha pubblicato un video di anticipazioni, mostrando il comportamento ‘esagerato’ di una delle fidanzate, che si lascia andare a un balletto sexy e a qualche commento ‘di troppo’ sui tentatori: ecco di chi si tratta.

Temptation island Vip spoiler: balletto sexy e commenti sui single da una fidanzata

Temptation Island vip è arrivato quasi alla fine. Domani andrà in onda la quarta puntata del reality sulle coppie e tante sono le anticipazioni che girano sul web. Tra queste, ce n’è una in particolare che riguarda l’ultima coppia sbarcata sull’isola, quella composta da Alex Belli e Delia Duran. I due sono arrivati nei villaggi a metà percorso, ma a quanto pare si sono già ambientati alla grande, soprattutto Delia, che nel video pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale del programma, sembra molto attratta dai tentatori.

‘Oh mio Dio, siete uno più bello dell’altro ragazzi’, commenta la Duran senza peli sulla lingua. La fidanzata dell’attore Alex Belli si lascia andare a un balletto molto sexy con alcuni dei single, facendo dei movimenti di bacino davvero ‘hot’, poi uno dei ragazzi la prende in braccio e la immerge in una piscina con altri tentatori. Insomma, Delia sembra a suo agio insieme ad altri uomini e sembra anche molto contenta della compagnia. Come reagirà Alex alla vista di queste immagini? Avrà fatto qualcosa anche lui? Non ci resta che aspettare la puntata e scoprirlo insieme.

