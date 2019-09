Wanda Nara, drastico cambio di look: trasformazione incredibile per la moglie di Icardi, è irriconoscibile, ecco cosa ha fatto.

Wanda Nara sa sempre come far parlare di sé. La moglie di Mauro Icardi è una vera e propria sex symbol, con le sue forme generose e il suo fisico da urlo, che fanno impazzire i fan. Ogni giorno l’agente sportiva, nonchè conduttrice di Tiki-Taka insieme a Pierluigi Pardo, pubblica tante foto ‘hot’, che mettono in mostra la sua sensualità. Foto private o shooting, la Nara è sempre molto attiva sui social e pubblica molti momenti della sua vita quotidiana, dal lavoro alle situazioni familiari con i suoi 5 figli. Ora che il marito gioca a Parigi, Wanda cerca di trascorrere con lui più tempo possibile andando spesso a trovarlo: ma cosa penserà lui quando la vedrà col suo nuovo look? Wanda ha fatto un drastico cambiamento e ora è irriconoscibile: ecco le immagini.

Wanda Nara, nuovo look per lei: è irriconoscibile, ecco la sua trasformazione

Wanda Nara è sempre molto provocante sui social. La moglie di Mauro Icardi è sempre molto sexy e non ha paura di mostrarlo. Ma non solo. L’agente è anche molto aperta e pronta al cambiamento, come dimostra l’ultima foto che ha pubblicato su Instagram, che la ritrae con un look completamente diverso dal solito. Al posto della sua solita chioma bionda e molto folta, Wanda ha i capelli bicolore, metà neri e metà bianchi. Un colore particolare, con delle sfumature quasi nel rosa. La Nara è davvero irriconoscibile con questa nuova capigliatura, che le dà un tocco di ulteriore sensualità.

‘Yellow Mood’, ha scritto Wanda, riferendosi al suo abbigliamento tutto giallo, dalla giacca agli stivali. Tra l’altro la Nara è anche molto sensuale in questa foto, perché indossa solo una giacca, che lascia scoperte tutte le gambe. Cosa dirà Icardi dei nuovo look di Wanda? Molto probabilmente niente, visto che l’agente indossa quasi sicuramente una parrucca, quindi la sua trasformazione è solo momentanea. Va detto comunque, che la Nara è bellissima anche così.

