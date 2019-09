Amadeus, ultim’ora clamorosa sul conduttore: non parteciperà alla nota trasmissione Rai, la notizia ha lasciato di stucco i suoi fan, cos’è successo.

Amadeus è uno dei conduttori più amati dal pubblico televisivo. La sua carriera in Rai è davvero di tutto rispetto ed è arrivata al suo culmine con la notizia che sarà lui a condurre il prossimo Festival di Sanremo. Una ‘promozione’ da parte dei vertici Rai che tutti i presentatori sperano di ricevere, e che stavolta è toccata proprio ad Amadeus, il quale ha dovuto dunque dire addio alla conduzione di ‘Stasera tutto è possibile’, assegnata a Stefano De Martino. Ora, però, una clamorosa notizia ha lasciato senza parole i fan. A quanto pare Amadeus ha rinunciato alla partecipazione a un noto programma Rai: scopriamo insieme cosa è successo al conduttore.

Amadeus, clamorosa ultim’ora: non parteciperà alla nota trasmissione Rai

Amadeus ha dato ai fan una notizia che li ha lasciati di stucco, perché ha annunciato che non potrà più partecipare a una nota trasmissione in onda sulla Rai: stiamo forse parlando del Festival di Sanremo? Assolutamente no, i fan del conduttore possono dormire sonni tranquilli in tal senso, perché Amdeus rimane saldo al timone del Festival, anzi è proprio questo, con ogni probabilità, il motivo per cui ha dato forfait al programma in questione, che è ‘Mediterranean Stars Festival – Radio Italia Live’, che si terrà a Malta il 4 ottobre e andrà in onda su Rai Uno. Si tratta chiaramente di un evento musicale, che vedrà ospiti tutti i cantanti che hanno movimentato l’estate con le loro hit, tra cui Mahmood, Alessandra Amoroso, nonché qualche artista ‘evergreen’, come Raf o Umberto Tozzi.

Amadeus avrebbe dovuto partecipare alla serata, ma ha annunciato di non poter più partire per ‘improrogabili impegni lavorativi’, che si riferiscono probabilmente al suo ruolo di direttore artistico del Festival, visto che sarà lui a dover scegliere i cantanti che parteciperanno alla gara di Sanremo.

