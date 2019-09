Temptation Island, Anna Pettinelli chiede il falò di confronto immediato a Stefano: la reazione della single Cecilia spiazza tutti

Partenza già movimentata per la puntata di Temptation Island VIP del 30 settembre che si è aperta con Anna Pettinelli e il suo fidanzato Stefano Andrea Macchi. Alla speaker di RDS non sono andati proprio giù alcuni video in cui si vede Andrea scherzare con la single Cecilia. Tra i due infatti è nata una fortissima intesa che ha preoccupato particolarmente la Pettinelli. Dopo l’ennesimo video in cui ha visto il suo fidanzato sorridere ed essere felice insieme alla tentatrice, Anna Pettinelli non ci ha visto più e ha chiesto il falò immediato a Stefano.

Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Temptation Island, Anna Pettinelli chiede il falò di confronto: la reazione della single Cecilia spiazza tutti

Dopo la decisione di Anna di avere un confronto immediato con il fidanzato, Alessia Marcuzzi entra nel villaggio dei ragazzi per comunicare questa decisione. Stefano è spiazzato; non si aspettava minimamente questa reazione della sua compagna perchè ha instaurato il rapporto con la single Cecilia in buona fede, in amicizia e senza alcun altro interesse. Nonostante il disaccordo, decide di presentarsi al falò di confronto immediato.

Questa decisione non è andata giù a Cecilia che è scoppiata a piangere ed è stata consolata dalle altre single del villaggio.

Insomma, la ragazza si è davvero affezionata a Stefano e non ha preso bene l’idea che il ragazzo tornasse dalla sua compagna. Come andrà a finire?