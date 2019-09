Beatrice Valli e Marco Fantini, arriva l’annuncio a sorpresa: i fan sono rimasti senza parole; ecco cosa ha rivelato la coppia.

Tra le coppie nate nello studio di Uomini e Donne, quella formata da Beatrice Valli e Marco Fantini è una delle più amate in assoluto. Belli come il sole e innamoratissimi, Beatrice e il “Marchini”, come ama chiamarlo lei, fanno sognare i fan, che ormai da anni li seguono attivamente sui social. E proprio sui social, qualche ora fa, è arrivata una notizia che potremmo definire clamorosa: Marco ha chiesto a Beatrice di sposarlo! E lo ha fatto nel modo più romantico che ci sia. Immagini che hanno fatto emozionare i fan. Scopriamo tutto sulla proposta da brividi.

Beatrice Valli e Marco Fantini, l’annuncio tanto atteso: presto sposi!

Ebbene sì, dopo milioni di frecciatine e post ironici da parte della sua Beatrice, Marco Fantini lo ha fatto davvero! Una proposta di matrimonio non solo reale, ma indimenticabile. Una proposta avvenuta nel posto più romantico del mondo, ai piedi della Tour Eiffel di Parigi. Beatrice ha comunicato ai suoi followers la notizia, non nascondendo l’emozione e l’immensa gioia. Ecco il post da brividi:

Immagini da sogno, quelle postate da Beatrice su Instagram, che ammette: “Non ci credo ancora”. Un’emozione unica per l’ex corteggiatrice, che sottolinea l’eleganza e la discrezione con cui Marco ha saputo trovare il momento giusto per la proposta. “Si voglio essere tua moglie”, non poteva che essere questa la risposta della Valli, che da tempo sognava di andare all’altare col suo amato compagno. Una proposta che segna il coronamento di un amore puro e leale, dal quale è nata la piccola Bianca. Non ci resta che fare i nostri migliori auguri ai futuri sposi: congratulazioni Marco e Beatrice!