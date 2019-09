Delia Duran ripresa da dietro: Lato B da urlo, Instagram è in tilt

Con questa particolare ripresa da dietro, Delia Duran manda in tilt Instagram: il suo lato b è da urlo, ecco lo scatto bollente.

Manca davvero poco. E, finalmente, potremo vedere Delia Duran alle prese con il suo viaggio nei sentimenti. Insieme al suo fidanzato Alex Belli, la modella venezuelana ha deciso di prendere parte alla seconda edizione di Temptation Island Vip. E, sebbene i sostenitori del programma abbiano visto lo sbarco in Sardegna a fine puntata scorsa, soltanto questa sera inizieremo ad entrare nel vivo del loro percorso. Pensate, stando ad alcune anticipazioni trapelate sul web, sembra che la giovane si sia aperta immediatamente con i single dell’Is Morus Relais. Tuttavia, prima di ‘gustarcela’ in queste nuove vesti, è opportuno fare un riferimento ad una foto presente sul suo profilo Instagram che ha più catturato l’attenzione. Con una fantastica ripresa da dietro, la modella incanta tutti. Sapete perché? Diamoci un’occhiata insieme.

Delia Duran, lato B in bella mostra: la ripresa da dietro è ‘bollente’

Avevamo avuto prova della sua bellezza quando, per un incontro-scontro con Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli, Delia Duran si era presentata in prima serata più bella che mai. Con un mini-dress di un colore verde, la modella venezuelana aveva ‘impressionato’ tutti con il suo straordinario fascino e, soprattutto, prestanza fisica. Tuttavia, ne abbiamo avuto prova anche poco fa. Quando, ‘sbirciando’ sul suo profilo Instagram, sono spuntate delle foto davvero incantevoli. Una su tutte ha catturato, com’è giusto che sia, l’attenzione. Sapete perché? Ve la mostriamo immediatamente:

Non occorrono spiegazioni, ammettiamolo. Con questa fantastica e ‘particolare’ ripresa da dietro, la giovane modella mostra a tutti gli effetti un Lato B da urlo. Sarà proprio per questo motivo che, al momento, lo scatto in questione conta più di 10 mila ‘likes’. Insomma, numeri non da poco. Ma che, senza alcun dubbio, aumenteranno sempre di più. In effetti, è possibile fare il contrario, no?

