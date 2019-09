Pochissimi istanti fa, Eleonora Rocchini ha parlato per la prima volta dopo l’incidente: ecco le attuali condizioni di salute dell’ex corteggiatrice.

Sono stati dei giorni davvero tremendi per Eleonora Rocchini, Dalila Branzani e suoi amici. Come raccontato in nostri recenti articoli, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata coinvolta in un doloroso e tragico incidente stradale tra la notte di venerdì e sabato scorso. Stando a quanto si apprende dal web, le conseguenze di tale impatto sono state davvero dannose per alcuni passeggeri. Tanto che si dice che addirittura è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre dall’auto i corpi dei ragazzi. Tuttavia, sono passati alcuni giorni dal tragico evento e soltanto poche ore fa abbiamo appreso delle attuali condizioni di salute di Eleonora. Ecco cosa ha scritto la bella fiorentina su Instagram.

Eleonora Rocchini dopo l’incidente: il racconto dettagliato di quella notte

Dopo il messaggio di Dalila Branzani, è arrivato anche quello di Eleonora Rocchini. A pochi giorni dal tragico incidente che le ha viste coinvolte a Napoli, le due ragazze sono ritornate sui loro canali social per rassicurare delle loro attuali condizioni di salute tutte quelle che persone che, in un momento del genere, le hanno supportate. Se da una parte la sorella di Oscar voluto dimostrare la sua forza di volontà per la sua guarigione, Eleonora, dal canto suo, è l’unica che da un racconto dettagliato di quella tragica notte. Oltre, ovviamente, a raccontare le sue attuali condizioni di salute. In primis, l’ex corteggiatrice scrive di aver, tuttora, 15 punti in testa e diversi lividi in tutto il corpo. A differenza, invece, degli altri che hanno qualcosa di rotto. Chi l’anca, chi le costole. Ecco quanto scrive l’ex corteggiatrice al riguardo:

Ma non solo. Perché, come dicevamo precedentemente, Eleonora è l’unica, per quanto ricordi, che descrive dettagliatamente quanto le è accaduto. Ecco le sue parole:

Insomma, una dinamica davvero incredibile. Tuttavia, l’unica cosa è conta che tutti i ragazzi, seppur con qualche problema da risolvere, stiano tutti bene e, come dice Eleonora, vivi. Auguri di una pronta guarigione!

