Gabriel Garko sposato con un uomo? La sua risposta toglie ogni dubbio. Ecco cosa ha rivelato attraverso il suo profilo Instagram.

Gabriel Garko si è sposato? È questo uno dei quesiti più gettonati del gossip, negli ultimi giorni. Si, perché a lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi, che ha avanzato l’ipotesi delle nozze segrete dell’attore, sottolineando l’anello dorato che Gabriel porta al dito. Un’ipotesi di cui si è parlato tanto: l’attore ha dichiarato già da tempo di essere impegnato, senza rivelare però mai l’identità della fortunata/o. Ma a lanciare la domanda diretta a Garko ci ha pensato un follower su Instagram. “Ti sei sposato con un uomo?”: la risposta dell’attore spiazza tutti. Ecco cosa è successo.

Leggi anche:

Gabriel Garko sposato con un uomo? “L’ho saputo dai giornali come voi”

Volevate sapere di più sulle presunte nozze di Gabriel Garko? Ebbene, a sfatare ogni dubbio ci ha pensato lui in prima persona. Il bellissimo attore ha risposto chiaramente a una domanda postagli da un fan, sotto la sua ultima foto di Instagram. “Ti sei sposato con un uomo?”. La replica di Gabriel è davvero inaspettata: Guardate un po’:

Una risposta davvero incredibile, quella dell’attore. Che non solo smentisce il matrimonio, ma sottolinea come anche lui lo ha saputo attraverso i giornali. Una semplice voce di gossip, insomma, quella sulle nozze di Gabriel Garko, che in questo momento si trova in vacanza in Egitto con Gabriele Rossi, suo amico ormai inseparabile. Niente fiori d’arancio dunque per l’attore che da anni è uno dei sex symbol principali della nostra tv. E voi le avete seguite le sue principali fiction?