Coppie Temptation Island Vip, Gabriele Pippo è tra i concorrenti insieme alla sua fidanzata Silvia: ecco cosa ne pensa suo padre Franco.

La seconda puntata di Temptation Island Vip è stata davvero scoppiettante. Soprattutto, per l’aggiunta, alle cinque coppie rimaste in gioco, di Gabriele Pippo e la sua fidanzata Silvia. Dopo la squalifica di Ciro Petrone e Federica Caputo, il figlio d’arte è stato ‘arruolato’ per raggiungere l’Is Morus Relais in fretta e in furia. Tra l’altro, l’ingresso all’interno del programma non è stato affatto dei migliori. Perché, sin da subito, il giovane ragazzo ha dovuto assistere a dei video non tanto piacevoli inerenti la sua fidanzata e il suo comportamento con il single Valerio. Ma la domanda che tutti, senza alcun dubbio, si porranno è: “come l’ha presa suo padre Franco la partecipazione al programma?”. Ecco dichiara al riguardo il comico.

Temptation Island Vip Gabriele Pippo: ecco cosa ne pensa papà Franco

Soltanto nel corso della puntata di lunedì scorso di Temptation Island Vip abbiamo visto l’arrivo di Gabriele Pippo e della sua fidanzata Silvia in Sardegna. Eppure, già fanno parlare tanto di sé. Soprattutto, alcuni atteggiamenti che la giovane ragazza ha adottato, sin dal primo momento all’interno del villaggio, con il single Valerio. Ma anche per la presenza di Gabriele all’interno del programma. In fondo, lo sappiamo: il giovane è un imprenditore, gestisce diverse aziende e, soprattutto, è completamente lontano dal mondo televisivo. Ci ha pensato, infatti, suo padre Franco a ‘farsi un nome’ nel mondo dello spettacolo italiano. Ebbene. Cosa ne penserà, quindi, il comico della partecipazione di suo figlio all’isola delle tentazioni? In una recente intervista per il quotidiano Il Tempo, il conduttore de Il Bagaglino ha espresso, senza troppi giri di parole, il suo parere. Partecipare a Temptation Island è stata una decisione presa in autonomia e dettata, probabilmente, da motivazioni davvero valide, dichiara Franco. Sarà proprio per questo motivo che, una volta uscito, sarà ancora più forte.

