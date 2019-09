Giulia De Lellis, l’inaspettata confessione su Instagram: “Ho fatto delle analisi, mi devo curare’, ecco cosa sta succedendo all’influencer, fan preoccupati.

Giulia De Lellis è senza dubbio uno dei personaggi del momento. Sempre molto attiva su Instagram, l’influencer è seguitissima dai fan, che la imitano in tutto e per tutto, dall’abbigliamento ai prodotti che utilizza per la cura del corpo. Giulia, che sta vivendo un momento d’oro anche in amore con Andrea iannone, è appena partita per una lunga vacanza, dopo un periodo di forte stress per i tanti impegni di lavoro, tra cui la promozione del suo primo libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’, che sta avendo un successo da record. Mentre si trovava in aereo per la partenza, la De Lellis si è lasciata andare a una confessione: ‘Mi devo curare per un problema, ho fatto già le analisi’, ecco cosa succede.

Giulia De Lellis, la confessione choc: ‘Ho un problema, mi devo curare’

Giulia De Lellis ha appena pubblicato delle storie direttamente da un aereo, prima di partire per una lunga vacanza insieme al fidanzato Andrea Iannone. L’influencer romana condivide sempre tutto con i suoi followers, anche le cose più personali. Ecco perché ha confessato di avere un ‘problema’ alla pelle. Nell’ultimo periodo, infatti, lo stress dovuto ai continui viaggi e al suo lavoro, ha avuto delle conseguenze anche sulla sua pelle, che è diventata secca e piena di imperfezioni.

‘Non sono mai stata a questo livello’, ha raccontato Giulia, dicendo anche che ha fatto delle analisi e si è rivolta a un medico, il quale le ha dato una cura da fare nei prossimi mesi. ‘Mi devo curare con delle creme medicinali’, ha confessato l’influencer, che ha promesso di condividere con i fan tutti i momenti della sua cura, in modo da essere di esempio a chi come lei soffre di problemi alla pelle, affinchè in casi come questo ci si rivolga sempre a degli specialisti.

