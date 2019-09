Giulia De Lellis si prepara per una lunga vacanza con Andrea Iannone e racconta un ‘particolare’ retroscena: ‘E’ stato orribile’, ecco cos’è successo all’influencer.

Giulia De Lellis ha dichiarato qualche tempo fa che aveva bisogno di un po’ di riposo, di un periodo senza lavoro e senza continui spostamenti in giro per l’Italia. L’influencer, che sta avendo un incredibile successo dopo Uomini e Donne, ha scritto un libro, ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza‘, che sta facendo vendite record in tutta Italia. Ora che il periodo di promozione del libro è finito, Giulia è pronta per dedicare del tempo a se stessa e al suo fidanzato Andrea Iannone, con il quale partirà alla volta di un lungo viaggio. Oggi, però, ha raccontato un particolare retroscena su questa vacanza, qualcosa di ‘terribile’, come le l’ha definito: ecco cos’è successo all’influencer.

Giulia De Lellis, ‘particolare’ retroscena sulla sua imminente vacanza: cos’è successo

Giulia De lellis ha annunciato che sta per partire per un lunghissimo viaggio con il fidanzato Andrea Iannone. Una vacanza per staccare da tutto e tutti, soprattutto dal lavoro, che nonostante le dia grandi soddisfazioni, le toglie davvero tanto tempo e soprattutto la tiene lontana dai suoi affetti. La De Lellis ha fatto delle storie Instagram per raccontare ai fan i preparativi per la partenza e ha svelato un ‘particolare’ retroscena.

A quanto pare Andrea Iannone è stato molto ‘severo’ con lei, ‘vietandole’ di portare roba con sé. ‘E’ stato terribile fare la valigia, una tragedia’, ha raccontato Giulia ovviamente in tono ironico, ‘Andrea mi ha fatto portare quella media, non so neanche come ho fatto’. Giulia ha raccontato di dover stare via per 5 settimane e che quindi avrebbe avuto bisogno di una valigia più grande. L’influencer ha svelato di aver portato soprattutto prodotti di bellezza, ma sugli abiti non è sicura di essersi regolata bene. Il siparietto è stato ovviamente scherzoso, perchè è evidente che Giulia è felicissima di partire insieme a Iannone e di staccare un po’ la spina.

