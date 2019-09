Le Donatella infiammano Instagram con una foto super sexy: bikini minuscolo, il lato B di Giulia Provvedi in primo piano manda in delirio i fan.

Le Donatella sono un duo di grande successo, ma soprattutto due gemelle legatissime tra di loro. Le sorelle Provvedi, Silvia e Giulia, sono sempre insieme, vivono quasi in simbiosi, sia nel quotidiano che sul lavoro, sostendendosi sempre nei momenti difficili. Silvia è l’ex di Fabrizio Corona, mentre Giulia ha avuto un periodo di lontananza dal fidanzato Pierluigi Gollini, anche se ora i due sembrano essere tornati insieme. Insieme a Dubai per un evento, le due gemelle hanno potuto concedersi anche qualche momento di relax in piscina. La loro foto in bikini ha infiamamto Instagram, in particolare per il lato B di Giulia: ecco lo scatto ‘hot’.

Le Donatella, foto in bikini: il lato B di Giulia infiamma Instagram

Le Donatella sono volate a Dubai per fare da testimonial a un evento. Un’esperienza unica, come loro stesse raccontano nelle storie Instagram, mostrando i posti meravigliosi in cui si trovano. Il loro hotel ha oltre 70 piani e loro si trovano in una camera con vista davvero mozzafiato sulla città degli Emirati Arabi. Ma non è tutto. Nell’albergo in cui le due sorelle alloggiano, c’è anche una bellissima piscina, nella quale Giulia e Silvia hanno trascorso qualche ora per prendere un po’ di sole prima del congresso a cui devono partecipare.

‘Qui ci sono 40 gradi’, raccontano le due gemelle, che si stanno rilassando e divertendo insieme, ma sopratutto stanno facendo impazzire i fan con la loro bellezza e sensualità. L’ultima foto pubblicata su Instagram, infatti, le vede proprio sulla piscina dell’albergo, in bikini. Fisico da urlo per le due sorelle, in particolare Giulia, il cui costume è davvero minuscolo e mette in mostra il suo lato B da urlo. La foto è ‘hot’ e ha subito mandato in delirio i fan, ottenendo tantissimi like e commenti.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI