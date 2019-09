Nadia Toffa, la conduttrice romana Alessia Marcuzzi ha scritto un toccante messaggio su Instagram per la giornalista bresciana dopo le prove de Le Iene.

Tra pochi giorni inizierà la nuova edizione de Le Iene. La prima senza Nadia Toffa. È inevitabile, quindi, che tutti i suoi colleghi, nei giorni in cui ricorrono le prove dello show, siano profondamente addolorati. È questo, infatti, che si evince dall’ultimo post che, pochissime ore fa, Alessia Marcuzzi ha condiviso sul suo account Instagram. Un messaggio breve, coinciso, ma che, d’altra parta, racchiude appieno lo stato d’animo della conduttrice romana. Iniziare un nuovo anno in quegli stessi studi senza la giornalista bresciana sarà, senza alcun dubbio, davvero difficile, occorre ammetterlo. Ma vediamo cosa scrive nel dettaglio la bella Marcuzzi.

Nadia Toffa, il messaggio di Alessia Marcuzzi dopo le prove de Le Iene

Era il 13 Agosto scorso quando Nadia Toffa, dopo un’interminabile battaglia contro il tumore, non ce l’ha fatta. Gettando i suoi familiari, fan e colleghi nello sconforto totale. Appena appresa la notizia, come raccontato un po’ di tempo fa in un nostro articolo, numerosi sono stati i commenti di chi, con un semplice messaggio o pensiero, ha voluto esprimere il proprio cordoglio. Tuttavia, come si suol dire “The show must go on”. E così, nonostante l’assenza di Nadia, martedì 1 Ottobre andrà in onda la prima puntata de Le Iene. Proprio ieri, dunque, si sono tenute le prove. Prove che, stando a quanto scrive Alessia Marcuzzi in un messaggio su Instagram, sembrano essere state davvero dure. Com’è giusto che sia, ovviamente. Ecco di che cosa parliamo:

Immediata è stata la reazione dei fan. Che, inteso alla grande il messaggio, ha voluto esprimere la propria opinione al riguardo. Ecco alcuni commenti a corredo della foto:

Insomma, l’assenza di Nadia negli studi de Le Iene si avverte. E questi commenti lo dimostrano a gran voce.

